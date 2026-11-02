«Я их очень люблю»: Надежда Сысоева поблагодарила хейтеров, которых заблокировала

02 ноября 2026, 20:27

Надежда Сысоева призналась, что не боится критики и благодарна недоброжелателям

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Надежда Сысоева рассказала о своём отношении к интернет-хейту и призналась, что не придаёт негативным комментариям большого значения. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам актрисы, она умеет справляться с критикой, хотя иногда может эмоционально реагировать на высказывания пользователей. При этом от блокировки не застрахованы даже самые активные недоброжелатели.



Сысоева с юмором предположила, что не сталкивается с хейтом именно потому, что часть критиков уже находится в чёрном списке. Актриса подчеркнула, что не боится негативных отзывов и даже испытывает благодарность к тем, кто продолжает обсуждать её в интернете.





«Я, как и любая девушка, эмоциональная. Могу быть и терпеливой, но иногда могу высказаться. Я не видела никакого хейта. Может, это те люди, которые у меня заблокированы? Я ничего не боюсь, особенно хейтеров. Я их очень люблю, им благодарна за то, что они обо мне говорят», — высказалась Надежда.