«Тим очень сильно поддержал»: Шишкова вспомнила самый тяжёлый период борьбы с анорексией

02 ноября 2026, 19:55

Алёна Шишкова рассказала, как Тимати помог ей оплатить лечение от анорексии

Алёна Шишкова (Фото: Telegram / @shishkovaalena)

Алёна Шишкова рассказала, кто помог ей справиться с финансовыми трудностями во время лечения анорексии. По признанию модели, расходы на восстановление здоровья взял на себя Тимати — отец её дочери Алисы. В тот период Алёна не могла работать из-за состояния здоровья, поэтому поддержка бывшего возлюбленного оказалась для неё особенно важной.





В программе «Звёзды сошлись» Шишкова уточнила, что лечение обходилось примерно в 20 тысяч рублей в день. При этом сумма не включала дополнительные расходы, связанные с восстановлением организма.



С расстройством пищевого поведения модель боролась около четырёх лет. В наиболее тяжёлый период её вес составлял всего 45 килограммов при росте 176 сантиметров. Алёна вспоминает, что тогда ей было настолько плохо, что она почти не могла передвигаться и с трудом поднималась с кровати.





«Меня тогда Тим очень сильно поддержал. <...> Я полностью восстанавливала своё здоровье. Когда ты худеешь, у тебя волосы могут отваливаться, я постоянно ходила с наращёнными. Кости ломаются, суставы, ногти, зубы. Ужас», — поделилась Шишкова.