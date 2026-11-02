«Тим очень сильно поддержал»: Шишкова вспомнила самый тяжёлый период борьбы с анорексией
Алёна Шишкова рассказала, кто помог ей справиться с финансовыми трудностями во время лечения анорексии. По признанию модели, расходы на восстановление здоровья взял на себя Тимати — отец её дочери Алисы. В тот период Алёна не могла работать из-за состояния здоровья, поэтому поддержка бывшего возлюбленного оказалась для неё особенно важной.
В программе «Звёзды сошлись» Шишкова уточнила, что лечение обходилось примерно в 20 тысяч рублей в день. При этом сумма не включала дополнительные расходы, связанные с восстановлением организма.
С расстройством пищевого поведения модель боролась около четырёх лет. В наиболее тяжёлый период её вес составлял всего 45 килограммов при росте 176 сантиметров. Алёна вспоминает, что тогда ей было настолько плохо, что она почти не могла передвигаться и с трудом поднималась с кровати.
«Меня тогда Тим очень сильно поддержал. <...> Я полностью восстанавливала своё здоровье. Когда ты худеешь, у тебя волосы могут отваливаться, я постоянно ходила с наращёнными. Кости ломаются, суставы, ногти, зубы. Ужас», — поделилась Шишкова.Модель также рассказала о серьёзных последствиях, которые расстройство оказало на её организм. По её словам, восстановление потребовало значительных усилий и финансовой поддержки, которую в тот период ей обеспечил Тимати.