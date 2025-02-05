«Девочки, если мужчина прожил с вами 5 лет и до сих пор не сделал предложение, не теряйте время»: Бородина и Сердюков сняли тренд «Стрём или норм»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: соцсети)
Ксения Бородина закрутила роман с Николаем Сердюковым летом прошлого года на съёмках реалити-шоу «Последний герой», а уже в декабре мужчина сделал ей предложение. Сейчас пара готовится к свадьбе.
Телеведущая и её избранник не перестают демонстрировать гармонию своих отношений. Сегодня Ксения и Николай в своих соцсетях опубликовали ролик, в котором повторили тренд «Стрём или норм», коротко ответил на вопросы для влюблённых пар.
Также Бородина и Сердюков высказали мнения по поводу дружбы с бывшими. Николай признался, что выступает против такого общения. Ксения согласилась с ним, однако сделала исключение. Она подчеркнула, что общение возможно, если есть общие дети, и поводом для встречи и разговоров должны быть только они.
Напомним, что и Николай, и Ксения уже имеют опыт супружества. Так, Бородина воспитывает двух дочерей от бизнесменов Юрия Будагова и Курбана Омарова. А Николай был женат на блогере Алине Акиловой, которая родила ему дочь Николь, которой сейчас семь лет.
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«Прожить пять лет в отношениях и не сделать предложение? Стремонина! Девчонки, не теряйте время. Если он прожил с вами пять лет и до сих пор не сделал предложение, скорее всего, уже и не сделает. На мой взгляд, это red flag. Ну и спешить тоже не надо», – отметила телеведущая.Затем она обратилась к жениху и спросила, а не поспешили ли они. В ответ Николай заявил, что они подошли к этому в уже осознанном возрасте, после чего поцеловал Ксению.
Также Бородина и Сердюков высказали мнения по поводу дружбы с бывшими. Николай признался, что выступает против такого общения. Ксения согласилась с ним, однако сделала исключение. Она подчеркнула, что общение возможно, если есть общие дети, и поводом для встречи и разговоров должны быть только они.
Напомним, что и Николай, и Ксения уже имеют опыт супружества. Так, Бородина воспитывает двух дочерей от бизнесменов Юрия Будагова и Курбана Омарова. А Николай был женат на блогере Алине Акиловой, которая родила ему дочь Николь, которой сейчас семь лет.
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Анастасия Чинкова