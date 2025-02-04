Под тотальным контролем: Бородина не отпустила Сердюкова на отдых в Сочи

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
Поклонники подозревают, что телеведущая Ксения Бородина доминирует в отношениях с Николаем Сердюковым, контролируя каждый его шаг. Как пишет 7Дней.ru, поводом для подозрений стала видеозапись, выложенная звездой «Дома-2» в сеть.
На ней пара отвечала на вопросы о том, что «стремно» делать в отношениях, а что — нормально. Во время съемок Николай проговорился, что Бородина не дала ему поехать на курорт с друзьями. При этом, по словам самой селебрити, она собирается поехать «с девчонками в Милан или Питер».
Сердюков не считает чем-то неправильным отдыхать по отдельности, однако в Сочи он поехать не смог, и, судя по его лицу, именно из-за Бородиной.
Фолловеры раскритиковали телеведущую.
Перед этим стало известно, на какую пикантную тему высказалась телеведущая Виктория Боня.
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Сердюков не считает чем-то неправильным отдыхать по отдельности, однако в Сочи он поехать не смог, и, судя по его лицу, именно из-за Бородиной.
Фолловеры раскритиковали телеведущую.
Перед этим стало известно, на какую пикантную тему высказалась телеведущая Виктория Боня.
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Никита Кротов