«Задохнётся от жадности»: Иосиф Пригожин резко высказался о бывшем муже Валерии

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: соцсети)
Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин высказался о её бывшем муже Александре Шульгине. По его словам, тот делает всё возможное, чтобы испортить карьеру артистки, да ещё и наживается на её имени.
Народная артистка России Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова - прим. ред.) на заре карьеры в 90-е годы прошлого века была замужем за другим продюсером и композитором Александром Шульгиным, от которого у неё трое детей. Авторские права на многие песни тех лет до сих пор принадлежат музыканту, чем он умело пользуется. В интервью aif.ru Пригожин не стеснялся в эпитетах в адрес бывшего супруга своей избранницы.
По его словам, бывшего мужа артистки отличает исключительная скаредность и любовь к деньгам. Он не платит Валерии ни копейки из так называемых «исполнительских» отчислений, забрал у неё всю нажитую вместе недвижимость и продолжает требовать гонорары за исполнение «Самолёта», «Часиков» и других хитов.
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«Всё делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Он всячески мешал выпускать Валерии трибьют, что он вытворяет – это уму непостижимо», — возмущался нынешний муж певицы.Кроме того, по мнению продюсера, Шульгин вряд ли является автором всех хитов, за исполнение которых требует сейчас баснословные гонорары.
«Вот заставить его сдать экзамен, как он написал все эти песни, и тогда мы бы посмотрели, на что этот засранец способен», — жёстко сказал Пригожин.
По его словам, бывшего мужа артистки отличает исключительная скаредность и любовь к деньгам. Он не платит Валерии ни копейки из так называемых «исполнительских» отчислений, забрал у неё всю нажитую вместе недвижимость и продолжает требовать гонорары за исполнение «Самолёта», «Часиков» и других хитов.
«Всё хапает и хапает. Задохнётся когда-нибудь от собственной жадности», — заключил Иосиф Пригожин
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Александр Бойцов