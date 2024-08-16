Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, опасаясь слива

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова, отказалась от лечения в реабилитационном центре после скандального концерта в Красноярске. Вместо рехаба она потребовала, чтобы нужные врачи приходили и наблюдали ее дома.
Певица вела себя крайне странно во время концерта 10 июля – Глюкоза не попадала в ноты и смущала зрителей возмутительными телодвижениями. Многочисленная аудитория решила, что причина в употреблении неких веществ. Знакомые Натальи тогда рассказали, что певица тяжело переживает смерть бабушки. Сама Глюкоза позже призналась, что принимает антидепрессанты.
Теперь Наталья Чистякова опасается, что кто-то может слить публике личную информацию о во время лечения в реабилитационном центре, поэтому решила остаться под наблюдением врачей дома, сообщает Mash.
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