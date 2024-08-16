Глюкоза отказалась ложиться в реабилитационный центр, опасаясь слива

Министерство иностранных дел Бангладеш приняло решение отозвать своих послов и верховных комиссаров из семи стран, включая Россию. Как сообщает местное издание The Daily Ittefaq, в числе отозванных дипломатов — послы в США, России, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и Малайзии. Все они должны немедленно вернуться в Дакку по указанию правительства.