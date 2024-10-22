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Певицу Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков в столичном аэропорту

Суд Москвы оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Глюкозу за употребление наркотиков
22 октября 2024, 09:55
Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Певицу Глюк'oZу (Наталью Чистякову-Ионову) оштрафовали на 5 тысяч рублей по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что инцидент с известной исполнительницей произошел в зале аэропорта Шереметьево. Певица вела себя неадекватно, чем привлекла внимание правоохранителей.

По визуальным признакам полицейский решил, что Глюк'oZа находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования звезда отказалась.



После чего певицу задержали. Суд смягчил наказание, так как у Чистяковой-Ионовой есть несовершеннолетние дети. Ей назначили административное наказание в виде штрафа.

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#наказание
#инцидент
#наркотики
«Мы на взводе»: Пригожин прокомментировал ситуацию с долгом сына Валерии в $587 тыс. перед магнатом
21 октября 2024, 18:08

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Строительный магнат Валентин Демчук инициировал судебный процесс против Арсения Шульгина — младшего сына известной певицы Валерии. Бизнесмен обратился в суд с иском о возврате средств по кредитному соглашению. На данный момент дело находится на рассмотрении в Тверском суде Москвы, а слушания назначены на 28 ноября. О том, как наследник звездной четы задолжал крупному предпринимателю расскажет «Радио 1».

Сумма долга превышает 587 тысяч долларов


По информации СМИ, в сентябре 2018 года бизнесмен якобы предоставил 20-летнему сыну Валерии 568 тысяч долларов и 100 тысяч евро. По условиям соглашения, эти средства должны были быть возвращены через неделю с добавлением 5% от суммы, однако Шульгин вернул только 58 тысяч долларов, тогда как оставшаяся сумма долга осталась непогашенной.

В августе 2022 года бизнесмен вновь вспомнил о долгах — был подписан новый договор займа. Сын Валерии согласился погасить предыдущий долг и 122 тысячи долларов процентов, а также 251 тысячу долларов штрафа. Чтобы узаконить свои претензии, представители Демчука обратились в суд, проведя летом 2024 года несколько заседаний, в которых требовали взыскать «просрочку» с сына певицы.

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Иск в суд подали юристы


В беседе с изданием «Комсомольская правда» продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что Демчук — это отец одноклассника Арсения, с которым накануне у него состоялся телефонный разговор. Бизнесмен заверил Пригожина, что не имеет к его пасынку претензий и даже прислал копию мирового соглашения — дескать, они с Арсением обо всем мирно договорились.

«Он сказал, что это не он подал, а его юристы. Сам Демчук и вся его семья живет за границей. Их нет в России. Возможно, он решил легализовать долг через суд. Но это только предположение. Вообще странно получается, Демчук деньги дал в 2018 году и только сейчас об этом вспомнил. Может, проценты какие-то набежали? Единственное, что сказал Демчук, что иск подал не он, а его юристы... Мы все на взводе», — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что не знает, чем сейчас занимается его пасынок.

«Сейчас другое поколение молодежи, они ничего не рассказывают родителям. У меня шестеро детей (включая детей Валерии, я их тоже считаю своими) и каждый на своей волне. Но они уже давно не дети. Каждый занимается своим делом», — заключил продюсер.

Пригожин также выразил уверенность в том, что обнародование информации о задолженности Арсения – кем-то инициированная провокация.

Валерия, по словам Пригожина, вообще не в курсе сложившейся ситуации.
«Мы оба ничего не знаем. Только что приехали из Нижнего Новгорода, где был концерт. И тут свалилось. Все время звонит телефон. Наши дети уже взрослые и самостоятельные люди, сами принимают те или иные решения. Они живут отдельно, своей жизнью. Мы даже видимся редко. Арсений привозит нам внучку, когда договариваемся», — заключил продюсер.

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#пригожин
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Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя
21 октября 2024, 17:55

Бритни Спирс (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Известная американская певица Бритни Спирс сделала громкое объявление о своём замужестве. В звёздной тусовке такая новость не вызвала бы ажиотажа, если бы не одна тонкость: артистка сочеталась браком... сама с собой.
Звезда и кумир подростков в начале 2000-х опубликовала на своей странице в социальной сети несколько ярких фотографий, на которых она запечатлена в белом платье и фате до пола, с распущенными волосами. Образ дополнили чёрные туфли-лодочки. Праздничный пост певица сопроводила надписью о том, что вышла замуж. Причём счастье он нашла не с новым бойфрендом, а... с самой собой.

«День, когда я вышла замуж за себя... Это может показаться неловким или глупым, но я думаю, что это самое блестящее, что я когда-либо делала!!!» — ​написала Спирс под фотографией.

В июле нынешнего года певица рассталась с очередным бойфрендом Полом Ричардом Солизом. После этого Бритни писала в социальных сетях, что чувствует себя «чертовски одинокой». Она также заявляла, что больше никогда не свяжет себя отношениями ни с одним мужчиной. Что ж, пока можно констатировать, что Спирс держит слово.

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«Плюнул в Муцениеце»: как Прилучный отреагировал на критику бывшей жены и кто назвал Агату «завистливой бабой»
21 октября 2024, 15:59

Павел Прилучный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают публичные разбирательства. После недавнего судебного заседания, касающегося опеки над детьми, актриса не смогла сдержать слезы счастья. Суд сделал выбор в ее пользу, постановив, что сын Тимофей должен проживать с матерью. Однако звезда «Мажора» не спешит отдавать сына бывшей супруге. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Прилучный не вернул сына Муцениеце



Агата Муцениеце поделилась трогательным снимком, на котором Тимофей обнимает свою сестру Мию.

«Ощущение, что ждем уже всю жизнь», — подписала снимок Муцениеце.

Ранее актриса выразила надежду на то, что Прилучный вскоре привезет сына домой, так как это решение принял суд.

«Ему лучше вернуться к своей привычной классной хорошей жизни, ходить в школу, быть со своей сестрой, с мамой», — говорила Муцениеце.


Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Прилучный призвал думать о своих детях


Павел Прилучный, в свою очередь, высказался по поводу судебных разборок с Муцениеце. Актер предостерег родителей от эгоистичных поступков и призвал думать только о детях. В День отца Прилучный опубликовал фотографии с Тимофеем, дочкой Мией и младшим сыном.

«Сегодня важный для меня праздник — День отца. Я счастлив, что у меня есть трое замечательных детей, с которыми я стараюсь проводить все свободное время», — заявил артист.

Прилучный выразил свою глубокую любовь к каждому из своих детей, подчеркивая, что делает все возможное для их благополучия.

«Мне очень печально наблюдать, как некоторые взрослые ставят свои интересы выше благосостояния детей, нанося им психологический вред и подставляя их под свет публичного обсуждения. Поэтому сегодня я обращаюсь не только к отцам, но ко всем родителям с призывом: берегите своих детей и проявляйте к ним любовь!» — призвал Павел.

Поклонники тут же решили, что их кумир таким образом обращается прежде всего к бывшей жене.
«Прилучный плюнул в Муцениеце», «Сам поступил мерзко, а еще в чем-то упрекает Агату», — пишут комментаторы.

Тем временем Павел Прилучный активно лайкает комментарии, в которых мать его детей называют завистливой бабой и пишут о ее постоянных разъездах.

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#суд
#актёр
#адвокат
#мать
#актриса
#артист
#шоу-бизнес
#дети
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Сергей Шнуров официально развёлся с женой Ольгой Абрамовой
21 октября 2024, 15:24

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров официально развёлся с супругой Ольгой Абрамовой после шести лет брака. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что экс-супруги не стали делить имущество. Также у них не возникло споров по двум общим детям. На заседание в мировой суд Москвы, которое прошло в понедельник, Шнуров и Абрамова не пришли.

После развода с дочерью миллионера Абрамовой, как сообщает канал, певец в два раза снизил стоимость корпоративов с участием своей группы. Теперь за выступление длительностью 40 минут на частных вечеринках «Ленинград» просит 18 миллионов рублей. Однако спрос на такие концерты не высок.

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#развод
#шоу-бизнес
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#суд
#певец
#имущество
#супруги
#заседание
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«Поразил наглостью»: Анна Семенович раскрыла секрет знакомства с женатым бойфрендом
Анна Семенович о знакомстве с новым женихом: он покорил меня своей наглостью
21 октября 2024, 13:06

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович уже несколько месяцев состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Артистка публично заявляет о серьезности своих намерений и готовности создать семью с новым бойфрендом. При этом самое первое общение с предпринимателем закончилось неприятной перепалкой. Подробности – в материале «Радио 1».

Новый возлюбленный Семенович


Анна и её бойфренд сейчас отдыхают на Бали. В своём блоге артистка запустила рубрику «Вопрос-Ответ», где поделилась историей их знакомства. По словам Семенович, всё началось в ресторане, где Денис сидел с друзьями за соседним столиком. Мужчина то и дело случайно задевал стул артистки.

«Я спросила, не мешаю ли ему, и он, не узнав меня, ответил, что не мешаю. Его наглость меня поразила», — рассказала певица.
Позже Анна с друзьями оказалась в караоке, куда случайно заглянул и Шреер. Он был удивлён тем, что поющую Семенович снимают на камеры незнакомцы. Как оказалось, бизнесмен не знал, кто она, но не растерялся и взял её номер телефона.

Анна Семенович во время выступления (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы долго переписывались, около трёх месяцев. Он жил в Европе, но теперь переезжает в Москву», — добавила Семенович.
По словам певицы, ее любимый находится в процессе развода. Они с супругой и сыном жили в Германии, а там другие законы. Государство дает паре год на раздумья. Певица уверена, что сразу после расторжения брака Денис Шреер сделает ей предложение руки и сердца.

Напомним, в прошлом месяце Анна говорила, что Денис живет у нее в квартире. По словам певицы, они занимаются поиском загородного дома, в который собираются переехать ближе к Новому году. При этом в прессе ходят слухи, что Шреер в долгах из-за «прогоревшего» бизнеса.

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«Начал изменять мне»: причины третьего развода Седоковой с молодым мужем и почему он обвинил ее в жадности
21 октября 2024, 12:27

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила о разводе со своим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Ранее исполнительница популярной песни «Алые губы» неоднократно намекала на проблемы в браке с 32-летним спортсменом. Чтобы восстановить отношения, Янис даже вернулся из США в Москву, однако сохранить брак так и не удалось. О том, что стало причиной развода пары расскажет «Радио 1».

Седакова подала на развод


16 октября в судебном участке был зарегистрирован иск Седоковой о разводе. По действующим правилам, супругам предоставляется около месяца на примирение, прежде чем брак будет официально расторгнут.


Прежние браки Седоковой


Анна Седокова была замужем трижды. Ее первым мужем был капитан киевского клуба «Динамо» Валентин Белькевич — они состояли в браке с 2004 по 2006 годы. В этом союзе в 2004 году у пары родилась дочь Алина. В 2011 году Анна вновь вышла замуж за предпринимателя Максима Чернявского, с которым прожила два года. В этом браке в 2011 году родилась дочь Моника, которая позже переехала к отцу в США.

В 2017 году Седакова стала матерью сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, но официальные отношения оформлены не были. Третьим мужем Седоковой стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

Ранее спортсмен был женат на своей давней знакомой по имени Сана Тимма. В 2016 году они зарегистрировали свои отношения, а два года спустя у них родился сын по имени Кристиан. В 2019 году пара развелась.

Янис Тимма и певица Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Знакомство Седоковой с Тиммой


История знакомства Седоковой и Тиммы началась летом 2019 года, когда певица открыла свой бар на Саввинской набережной в Москве. Среди гостей оказался Янис Тимма, который тогда играл за подмосковные «Химки». Латвиец жил в столице один, хотя формально еще не был разведён. После мероприятия Янис написал Анне в социальных сетях. Сначала она отвечала ему довольно сдержанно, но постепенно баскетболист смог завоевать ее расположение.

Разница в возрасте, составившая десять лет, не стала преградой для их чувств. Их роман развивался быстро, уже через несколько месяцев отношений они впервые появились на публике вместе. Это вызвало негативную реакцию у экс-супруги Тиммы, Саны, которая обвинила певицу в разрушении их семьи.

«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — написала Сана в своих соцсетях.

На эти обвинения сразу же ответила бывшая солистка «ВИА Гры».

«На тот момент Янис и его бывшая жена приняли решение расстаться, о чем она заявила у себя в интервью неоднократно. И потом, желая втянуть меня в эту ситуацию и не признав какие-то свои ошибки, обратила против меня весь свой гнев», — оправдывалась Седокова в интервью Василию Конову.

Через год после знакомства Тимма и Седокова поженились.

Разрыв между Седоковой и ее супругом


Анна Седокова и ее супруг Янис Тимма (Фото: соцсети А. Седоковой)

Сразу после свадьбы в прессе начали активно появляться слухи о расставании пары. В 2021 году баскетболист завершил карьеру в «Химках» из-за финансовых проблем клуба и нехватки игрового времени. На протяжении года он не мог найти новое место и был вынужден полагаться на финансовую поддержку супруги. Это негативно сказалось на их отношениях.

В 2022 году певица и спортсмен оказались на разных материках: Седокова осталась в Москве с сыном, а Тимма переехал в США. Латвийцу удалось подписать контракт с командой «Лейкленд Мэджик», которая является фарм-клубом НБА. Дистанция между ними также затрудняла создание гармоничной семейной жизни. Кроме того, спортсмен стал обвинять супругу в том, что у нее в приоритете деньги, которыми она не хочет делиться.

По словам бывшей участницы «ВИА Гры», за пять лет она расставалась с Тиммой более двадцати раз. Зимой 2024 года Седокова впервые открыто обсудила трудности в их взаимоотношениях.

«Жизнь поступала с нами достаточно жестко, и в какой-то момент я просто опустила руки. И сказала «все». А он не опустил. Я не знаю, куда приведет эта история, не знаю, как будет дальше. Но когда-то Янис меня научил, что даже пять минут с любимым человеком имеют значение. И прилететь из Стамбула в единственные выходные ночью, чтобы быть вместе в этот день», — написала Седокова в соцсетях.

Спустя время она сделала заявление о расставании.

«Ну вот и все. Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе. Я даже не знаю страну, в которой мы когда-нибудь встретимся», — заключила Анна.
В сентябре 2024 года Седокова вроде бы поставила окончательную точку в отношениях и заявила о разрыве с мужем. В середине октября Тимма прибыл в Москву из Сантьяго-де-Компостелы, чтобы попытаться восстановить свои семейные отношения. Спортсмен активно старается поправить положение. В середине октября он выложил в своих социальных сетях видео с букетом цветов, под звучание песни Седоковой. Комментарий Тиммы гласил: «Она замечательная. Во всем виноват я».

Анна, в свою очередь, также поделилась фотографией, на которой она держит крупный букет красных роз. Первоначально поклонники заподозрили, что у певицы появился новый поклонник, однако вскоре выяснилось, что цветы были отправлены ей мужем. Однако, несмотря на попытки баскетболиста примириться с женой, Седокова подала на развод.

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#шоу-бизнес
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Mash: Актёр Василий Ливанов испытывает проблемы с двигательным аппаратом
21 октября 2024, 11:06

Именная плита народного артиста РСФСР Василия Ливанова на Площади звезд российского кинематографа в Москве (Фото: РИА Новости/Владимир Песня

У актёра и режиссёра Василия Ливанова начались проблемы с опорно-двигательным аппаратом после выписки из больницы. Специалисты рекомендовали ему использовать при ходьбе так называемые ходунки.
В конце прошлой недели актёру вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния, напоминает телеграм-канал Mash. Сейчас Ливанов восстанавливается после перенесённого инсульта и операции по удалению тромба, во время которой ему пришлось пережить остановку сердца.

Наибольшую известность 89-летнему актёру, сценаристу и режиссёру принесла роль знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Его дуэт с Виталием Соломиным в роли доктора Ватсона был официально признан лучшим за всю историю мирового кино, а сам Ливанов получил за исполнение этой роли орден Британской Империи от королевы Елизаветы II. Кроме того, артист известен как мастер дубляжа. Его голосом говорят более 300 мультипликационных персонажей. В соавторстве с Юрием Энтиным Ливанов написал сценарий легендарного мультфильма «Бременские музыканты».

Интересно, что свой знаменитый и легко узнаваемый голос с лёгкой хрипотцой Ливанов приобрёл после того, как совсем молодым тяжело простудился во время съёмок в одном из своих ранних фильмов.

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#артист
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Певица Анна Седокова объявила о разводе
SHOT: Анна Седокова и Янис Тимма разводятся
21 октября 2024, 10:09

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Экс-участница группы «ВИА Гра» певица Анна Седокова разводится с супругом – латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что заявление о расторжении брака Седокова подала в мировой суд в минувшую среду.

В последнее время супруги жили в разных городах, а на вопросы об отношениях с мужем Седокова отвечала лишь «всё сложно». По её словам, они расставались уже раз 20, но вновь и вновь сходились. Однако, как известно, всему приходит конец, поэтому решение о расторжении брака окончательное.

Янис, в свою очередь, писал в соцсетях, что больше не верит ни единому слову Седоковой, которая, по его словам, променяла любовь на деньги.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Общих детей у пары нет.

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Пригожин прокомментировал долг сына Валерии на полмиллиона долларов
Продюсер Пригожин сообщил об урегулировании иска к сыну Валерии на $587 тыс
20 октября 2024, 16:29

Иосиф Пригожин: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Продюсер Валерии, Иосиф Пригожин, рассказал о решении иска на полмиллиона долларов к сыну Валерии, Арсению Шульгину. В комментарии для издания StarHit он подчеркнул, что этот спор был сторонами уже урегулирован.
Пригожин объяснил, что дело было гражданско-правового характера и что бизнесмены часто имеют подобные конфликты. Он считает, что излишне делать из этого сенсацию. По его сведениям, вопрос с Арсением уже решен.
«Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — вопрос закрыт», — прояснил он.

Кроме того, Пригожин предположил, что кто-то специально раздул эту ситуацию в прессе, хотя на самом деле она не представляла никакой серьезности.

Иск подал бизнесмен Валентин Демчук, который одолжил Арсению Шульгину полмиллиона долларов и теперь требует вернуть всю сумму через суд.

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