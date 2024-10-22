Певицу Глюк'oZу оштрафовали за употребление наркотиков в столичном аэропорту

Певица Глюк'oZа (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
По визуальным признакам полицейский решил, что Глюк'oZа находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования звезда отказалась.
После чего певицу задержали. Суд смягчил наказание, так как у Чистяковой-Ионовой есть несовершеннолетние дети. Ей назначили административное наказание в виде штрафа.
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