«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе

Во вторник появилась информация о том, что из аккаунта скончавшегося в декабре баскетболиста Яниса Тиммы пропали все фотографии с его бывшей женой Анной Седоковой. Причём, совершенно непонятно, как такое могло произойти, учитывая, что его телефон сейчас находится на экспертизе у следователей.