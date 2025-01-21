«Я сейчас себя считаю некрасивой»: Мари Краймбрери высказалась об отношении к себе

Мари Краймбрери (фото: соцсети)
Певица Мари Краймбрери стала гостем нового выпуска подкаста «ВКАТИТ!». Она рассказала, как относится к своей внешности и почему считает себя некрасивой.
В студии певица поделилась с ведущей Шеной историями о том, как музыка повлияла на её жизнь, о любви к танцам, внутренней мотивации и непростом подростковом периоде.
Краймбрери рассказала, что в детстве была очень уверенным в себе ребёнком и считала себя красивой.
При этом она заявила, что сейчас ситуация перевернулась в противоположную сторону. Несмотря на то, что её внешность сильно изменилась с тех пор, девушка не считает себя красивой. При этом сама себе она не может ответить на вопрос, почему так происходит.
Также Мари подчеркнула, что никогда не делала пластических операций, хотя в интернете хейтеры то и дело пытаются уличить певицу в обратном, нередко называя «жертвой пластической хирургии».
Она отметила, что если бы и сделала какую-то операцию, то уж точно не стала бы скрывать этого.
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Краймбрери рассказала, что в детстве была очень уверенным в себе ребёнком и считала себя красивой.
«Я была больше на 20 кг, с тонкими бровями, жиденькими неухоженными чёрными волосами. У меня очень кривые зубы от природы, а из-за пухлого лица казалось, что у меня очень маленькие губы. И вот с этим всем я была очень уверена в себе!», – рассказала певица.
При этом она заявила, что сейчас ситуация перевернулась в противоположную сторону. Несмотря на то, что её внешность сильно изменилась с тех пор, девушка не считает себя красивой. При этом сама себе она не может ответить на вопрос, почему так происходит.
Также Мари подчеркнула, что никогда не делала пластических операций, хотя в интернете хейтеры то и дело пытаются уличить певицу в обратном, нередко называя «жертвой пластической хирургии».
Она отметила, что если бы и сделала какую-то операцию, то уж точно не стала бы скрывать этого.
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Анастасия Чинкова