Многомиллионное состояние, многочисленные операции и роль в КВН: Любопытные факты о внучке Маслякова, о которых редко говорят

Таисия Маслякова (Фото: соцсети)
Эта девушка, едва вновь появившись на публике, недавно буквально шокировала и поразила российские соцсети.
Таисия — единственная дочь Александра Маслякова-младшего. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
С ранних лет Таисию часто можно было увидеть в первых рядах зрительного зала главной лиги КВН, где она неизменно сидела рядом со своим знаменитым дедушкой. Однако, несмотря на атмосферу веселья и смеха, маленькая Таисия никогда не улыбалась и не смеялась над шутками на сцене. Это привело к тому, что интернет окрестил её «царевной Несмеяной».
Сложившийся образ внучки Маслякова стал настоящим мемом: многие пользователи соцсетей отмечали, что она — единственный зритель, адекватно воспринимающий современный КВН. Хмурая физиономия Таисии, казалось, вызывала больше смеха, чем сами выступления комиков, и каждый раз её тоскливый взгляд притягивал внимание зрителей даже сильнее, чем происходящее на сцене.
Некоторое время она вместе с другими ведущими вела детскую лигу КВН, но затем взяла перерыв. По одной из версий, это произошло из-за того, что она не совсем соответствовала образу главного лица юмористического шоу. Позже Таисия вернулась в КВН, уже повзрослев и научившись улыбаться на публике.
Интересно, понимают ли маленькие участники КВН, что ведущая всего лишь на пару лет старше них? Впрочем, вне роли ведущей КВН Несмеяна редко появляется на большом экране. Зато она активно записывает ролики для YouTube и с удовольствием делится моментами своей яркой жизни в социальных сетях.
Некоторые эксперты предполагают, что это связано с её увлечением косметическими процедурами, возможно, от скуки. Говорят, что она стремится избавиться от своей, как ей кажется, слишком детской внешности, мечтая скорее повзрослеть и оставить позади детство на публике. В попытках выглядеть более зрелой, она прибегает к уколам красоты, что приводит к перекачанным губам и наколотым скулам.
Несмотря на свою известность, количество подписчиков в её социальных сетях оставляет желать лучшего — всего около 10 тысяч. Она часто жалуется на оскорбительные комментарии под своими фотографиями, которые оставляют недоброжелатели. В то же время сама Таисия откровенно признается, что всегда мечтала стать архитектором или дизайнером. Однако её карьера сложилась иначе — папа и дедушка нашли для неё другую дорогу в жизни.
Несмотря на это, она остаётся одной из самых завидных невест России. Состояние её семьи внушает уважение: чистые доходы её деда от КВН достигают 400 — 500 миллионов рублей в год. Это делает её единственной наследницей многомиллиардного состояния, что добавляет интереса к её персоне.
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Царевна НесмеянаТаисия Маслякова, единственная дочь Александра Маслякова-младшего, появилась на свет 16 августа 2006 года. Ее мать, журналистка Ангелина Мармеладова-Набатникова, с которой Александр познакомился еще во время учебы в МГИМО, сегодня успешно управляет тремя компаниями: Домом КВН, «КВН Сувенир» и КВН Кафе.
С ранних лет Таисию часто можно было увидеть в первых рядах зрительного зала главной лиги КВН, где она неизменно сидела рядом со своим знаменитым дедушкой. Однако, несмотря на атмосферу веселья и смеха, маленькая Таисия никогда не улыбалась и не смеялась над шутками на сцене. Это привело к тому, что интернет окрестил её «царевной Несмеяной».
Сложившийся образ внучки Маслякова стал настоящим мемом: многие пользователи соцсетей отмечали, что она — единственный зритель, адекватно воспринимающий современный КВН. Хмурая физиономия Таисии, казалось, вызывала больше смеха, чем сами выступления комиков, и каждый раз её тоскливый взгляд притягивал внимание зрителей даже сильнее, чем происходящее на сцене.
Фото: iStock/Trodler
Ведущая КВНТем не менее, многие люди сочувствовали маленькой Таисии, ведь ей, как любому ребенку, хотелось бы побегать и поиграть, а не сидеть в душном зале среди взрослых, слушая непонятные шутки. Однако стоит отметить, что Таисия умеет улыбаться — по крайней мере, вне стен КВН. Она не раз показывала свою улыбку, например, на фотографиях с отдыха в детском лагере «Артек».
Некоторое время она вместе с другими ведущими вела детскую лигу КВН, но затем взяла перерыв. По одной из версий, это произошло из-за того, что она не совсем соответствовала образу главного лица юмористического шоу. Позже Таисия вернулась в КВН, уже повзрослев и научившись улыбаться на публике.
Интересно, понимают ли маленькие участники КВН, что ведущая всего лишь на пару лет старше них? Впрочем, вне роли ведущей КВН Несмеяна редко появляется на большом экране. Зато она активно записывает ролики для YouTube и с удовольствием делится моментами своей яркой жизни в социальных сетях.
Выглядит на 35 в свои 18Судя по многочисленным фотографиям, Таисия явно предпочитает проводить время на роскошных курортах Дубая и Мальдив. Её гардероб наполнен дорогими брендированными аксессуарами — от Hermes и Dolce Gabbana до Birkin и Cartier. Это, безусловно, радует преданных фанатов КВН, ведь это свидетельствует о том, что их любимое шоу по-прежнему процветает. Однако стоит отметить, что внешность Таисии вызывает вопросы: она выглядит значительно старше своих лет, как минимум на 35.
Некоторые эксперты предполагают, что это связано с её увлечением косметическими процедурами, возможно, от скуки. Говорят, что она стремится избавиться от своей, как ей кажется, слишком детской внешности, мечтая скорее повзрослеть и оставить позади детство на публике. В попытках выглядеть более зрелой, она прибегает к уколам красоты, что приводит к перекачанным губам и наколотым скулам.
Несмотря на свою известность, количество подписчиков в её социальных сетях оставляет желать лучшего — всего около 10 тысяч. Она часто жалуется на оскорбительные комментарии под своими фотографиями, которые оставляют недоброжелатели. В то же время сама Таисия откровенно признается, что всегда мечтала стать архитектором или дизайнером. Однако её карьера сложилась иначе — папа и дедушка нашли для неё другую дорогу в жизни.
Самая завидная невеста РФТаисия продолжает привлекать внимание общественности не только своим ярким образом жизни, но и личной жизнью. На горизонте её сердца появился молодой человек по имени Илья, представитель явно состоятельной семьи, который активно проявляет свои чувства через роскошные букеты роз. Однако сама Таисия пока предпочитает держать своего избранника в тени, не спешит делиться подробностями о своих отношениях.
Фото: iStock/MaximFesenko
Несмотря на это, она остаётся одной из самых завидных невест России. Состояние её семьи внушает уважение: чистые доходы её деда от КВН достигают 400 — 500 миллионов рублей в год. Это делает её единственной наследницей многомиллиардного состояния, что добавляет интереса к её персоне.
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Дарья Осипова