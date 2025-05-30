Mia Boyka осталась без денег после громкого скандала с девочкой-квадробершей
Певица Mia Boyka осталась без денег после громкого скандала с девочкой-квадробершей. Об этом она сообщила на подкасте «Ай Лов Зис Гейм».
По словам исполнительницы, за последние восемь месяцев у нее было всего пять платных выступлений, хотя ранее они проходили каждую неделю. Также у Mia практически не осталось рекламных контрактов.
Артистке даже пришлось снимать свои накопления из банка, чтобы продолжать содержать свою команду.
Напомним, инцидент с девочкой-квадробершей произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Исполнительница пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. После этого интернет-пользователи осудили поведение артистки.
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