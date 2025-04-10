Девушка Павла Дурова раскрыла свой рост и вес

Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)
Возлюбленная основателя мессенджера Telegram Павла Дурова раскрыла свой рост и вес. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге.
24-летняя Юлия Вавилова представила фотографию, на которой позирует в чёрном кроп-тоне и брюках с заниженной талией, демонстрируя обнажённый живот.
Избранница бизнесмена ответила на вопрос одного из подписчиков о характеристиках её тела. Девушка ответила, что при росте 167 сантиметров весит 52 килограмма.
Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)
Ранее в Сети ходили слухи о беременности Вавиловой, которая в прошлом году на 10-м месяце потеряла ребёнка. Девушка сообщила, что это произошло на фоне переживаний из-за ареста Дурова.
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*запрещён в РФ
Избранница бизнесмена ответила на вопрос одного из подписчиков о характеристиках её тела. Девушка ответила, что при росте 167 сантиметров весит 52 килограмма.
Юлия Вавилова (фото: Instagram*@julvavilova)
Ранее в Сети ходили слухи о беременности Вавиловой, которая в прошлом году на 10-м месяце потеряла ребёнка. Девушка сообщила, что это произошло на фоне переживаний из-за ареста Дурова.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова