Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва показала фигуру в облегающем платье
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва опубликовала новое фото в откровенном платье и записала короткое видео в уютном меховом свитере. Кадры появились в её личных соцсетях.
Артистка сфотографировалась перед зеркалом в гардеробной. Звезда позировала в облегающем чёрном платье в пол с прозрачными вставками, которое надела на голое тело. Плетнёва отметила, что лично ей такой образ понравился.
Через некоторое время певица сделала ещё один пост, в котором призналась, что начинает ощущать похолодание на улице. Плетнёва с улыбкой показала подписчикам теплый свитер, который идеально подходит для промозглых дней. С её точки зрения, настала пора выбирать одежду по сезону и согреваться.
Ранее артистка рассказала о том, что в её семье появился новый четвероногий любимец. Плетнёва обзавелась щенком по кличке Элио, с которым познакомилась во время поездки в Лондон. Ради встречи с будущим питомцем певица специально отправилась в британскую столицу. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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