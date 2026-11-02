Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва показала фигуру в облегающем платье

02 ноября 2026, 07:21

Анна Плетнёва (Фото: Instagram* @dusya_star)

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва опубликовала новое фото в откровенном платье и записала короткое видео в уютном меховом свитере. Кадры появились в её личных соцсетях.