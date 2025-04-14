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«Девушке сейчас тяжело»: Екатерина Мизулина предложила помощь бывшей жене Паши Техника

Екатерина Мизулина простила Еву Карицкую и предложила ей помощь
Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)

Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)

После смерти Паши Техника его бывшая жена Ева Карицкая сцепилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Вдову рэпера не устроило, что общественница, заявившая, что впервые видит девушку, открестилась от знакомства с ней.
В гневе Карицкая напомнила Мизулиной, что инициированная ею проверка в отношении Техника на пропаганду наркотиков завершилась штрафом, который он так и не оплатил. После этого в Госдуме призвали проверить главу Лиги на предмет вымогательства у рэпера.

Правда после похорон Карицкая осознала, что перегнула палку. Она записала публичное обращение, в котором извинилась и объяснила, что находилась в состоянии аффекта после смерти экс-супруга.

Мизулина с пониманием отнеслась к трагедии девушки и простила её.

«Извинения, естественно, я принимаю. Понимаю, что девушке сейчас тяжело, в таком состоянии с горяча можно совершить необдуманные поступки. Желаю ей сил, чтобы пережить боль утраты близкого человека. Желаю поскорее обрести душевное равновесие, чтобы жить дальше. Если нужна какая-то помощь – я всегда рядом», – написала общественница в своём Telegram-канале.
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#наркотики
Фанаты рэпера Скриптонита обеспокоены его внешним видом – фото
14 апреля 2025, 21:02

Скриптонит (фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Рэпер Скриптонит (настоящее имя – Адиль Жалелов) напугал поклонников своим внешним видом. Пользователи соцсетей обратили внимание на худобу артиста.
Фанаты забили тревогу после того, как популярный стример Александр Зубарев поделился фотографией со Скриптонитом в своих соцсетях.

На снимке звезда интернета приобнял музыканта, у которого, как посчитали поклонники, очень болезненный вид. При этом нет совершенно никаких сведений о состоянии здоровья артиста. К тому же, он неактивно ведёт соцсети.

«Пусть поможет ему деньгами на лекарства или хотя бы костыли купит», – написал один из комментаторов.
Вместе с тем, другая часть фанатов призвала не паниковать и предположила, что Скриптонит мог похудеть благодаря специальной диете, необходимой из-за диагностированной у него язвы желудка.

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#музыкант
#здоровье
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Марк Эйдельштейн рассказал, обижает ли его прозвище «русский Тимоти Шаламе»
Марк Эйдельштейн благодарен, что его прозвали «русским Тимоти Шаламе»
14 апреля 2025, 20:48

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Многие поклонники актера Марка Эйдельштейна отмечают его удивительное сходство с голливудским коллегой Тимоти Шаламе.
23-летний Эйдельштейн раскрыл плюсы и минусы сравнения с избранником Кайли Дженнер на шоу «Вписка».

По словам Марка, он относится к закрепившемуся за ним прозвищу без негатива, однако считает его одним из препятствий на своем пути как актера.

«Ты либо это проходишь, либо это препятствие становится твоим тупиком, конечной точкой, и ты навсегда — «русский Тимоти Шаламе»», — выразил свое мнение артист.

По словам звезды «Аноры», он благодарен тому, как его прозвали, ведь поначалу это дало «буст»

«Людям нужно как-то запоминать. Кто это? Что это? А, «русский Тимоти Шаламе». А дальше уже вопрос, как ты с этим работаешь», — признался Эйдельштейн.

Ранее Марк Эйдельштейн рассказал о встрече с рэпером A$AP Rocky на Неделе моды в Париже.

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#актёр
#артист
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#звёзды
#шоу
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«Мы убрали половину гостей»: Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о подготовке к свадьбе
Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о подготовке к свадьбе
14 апреля 2025, 20:35

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков посетили премию VOICE, на которой поделились подробностями подготовки к свадьбе.
Сегодня многие звёзды российского шоу-бизнеса собрались в Московском международном Доме музыки, где проходит премия «VOICE: Главные лица», посвящённая достижениям известных деятелей кино, телевидения, музыки и блогосферы.

42-летняя Бородина составила эффектный образ для появления на дорожке. Ксения выбрала элегантное чёрное платье, зачесала волосы и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Сердюков предстал в классической белой рубашке и чёрном костюме.

Бывшая ведущая «Дома-2» пожаловалась, что свадьба обходится им очень дорого. На вопрос журналистов о том, пришлось ли от чего-то отказаться, Николай в шутку заявил: «Половину гостей убрали просто – и сразу дешевле стало».

«Мы смотрим рынок сейчас и понимаем, что происходит с ценами. Это сумасшествие! Когда называют несущественные суммы, это неправда. Если обещают одну сумму, выйдет абсолютно другая, как с ремонтом. Имейте в виду, девушки, выходить замуж дорого!», – подчеркнула Бородина в беседе с изданием VOICE.
Звезда отметила, что большая часть бюджета уходит на декорации и живые цветы.

К слову, наряды пара уже приобрела. Бородина уже забрала своё платье, а за костюмами Сердюкова совсем скоро полетит в Милан.

В отличие от многих других звёзд, предпочитающих устраивать торжество на островах, регистрация их брака пройдёт в Москве. А на вопрос, где они будут праздновать медовый месяц, Николай категорично ответил: «Некогда! Надо работать!».

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#свадьба
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#звёзды
#шоу
#финансы
#брак
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Гарика Харламова увезли в больницу прямо со съёмочной площадки
14 апреля 2025, 20:19

Гарик Харламов (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Гарик Харламов стал членом жюри нового шоу под рабочим названием «Караоке Club». Однако во время съёмок с комиком произошло ЧП, в результате чего его пришлось экстренно госпитализировать.
Дело в том, что в ухе артиста застрял микронаушник, который использовался для связи с режиссёром-постановщиком. Харламов пытался достать его самостоятельно, но только усугубил ситуацию, загнав устройство ещё глубже.

На съёмочной площадке была его жена Катерина Ковальчук, которая и настояла на том, чтобы артиста отвезли в больницу.

«Харламов исполнял песню во время съёмок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена», – сообщил один из участников съёмок в беседе с изданием StarHit.
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#шоу
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Стала музой режиссера Жоры Крыжовникова и долго скрывала развод: как живет звезда фильма «Горько!» Юлия Александрова
14 апреля 2025, 20:12

Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

Российскую актрису театра и кино Юлию Александрову по имени, может, и не каждый вспомнит, но невеста Васютина из фильма «Самый лучший день!» или Наташа из картины «Горько!» точно известны многим.
В кинокартинах, где чаще всего можно увидеть Юлию Александрову, режиссёром обычно выступает Жора Крыжовников. Так случилось, что актриса давно является его музой. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Детство актрисы


Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

Юлия Александрова появилась на свет 14 апреля 1982 года в городе Воронеж. Студенты-родители, окончив университет, переехали в Чехов, а когда Юле исполнилось семь лет, родители решили расстаться, и девочка осталась жить с мамой. Отец обосновался в городе Елец и создал новую семью, мама тоже нашла свое счастье с другим мужчиной.

В 1991 году Юлия вместе с матерью и отчимом перебралась в Москву. Спустя год у неё родился младший брат Михаил. В столице Юлия поступила в специализированную лингвистическую школу, которая располагалась на Мосфильмовской улице. Затем она сменила ещё два общеобразовательных учреждения. В десятом классе Юлия перешла в школу на Цветном бульваре, где готовили старшеклассников к поступлению в театральный вуз. Именно там будущая актриса утвердилась в желании связать свою жизнь со сценой.

После Александрова поступила в ГИТИС на актёрское отделение, а по окончанию учёбы стала актрисой театра «АпАРТе», где приняла участие во множестве постановок и сотрудничала с известными режиссёрами.

Кино


Юлия Александрова (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)

В 2004 году Юлия Александрова дебютировала в кино, снявшись в военной драме «Папа» вместе с Владимиром Машковым. Затем последовали роли в сериале «Зона» и комедии «Дикари». Первой значимой работой стал фильм «Все умрут, а я останусь», где Юлия исполнила роль Насти — старшеклассницы с неоднозначной репутацией.

Широкую известность актриса приобрела после выхода фильма «Горько». Александра мгновенно стала востребованной комедийной актрисой. Ей стали поступать предложения о съёмках в различных комедийных проектах. В дальнейшем она снялась в фильмах «Самый лучший день», «Ёлки новые», «Неидеальный мужчина» и в сериале «Звоните ДиКаприо».

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Личная жизнь


Юлия Александрова и Андрей Першин (Фото: Instagram*@yulia4alexandrova)


Юлия Александрова и Андрей Першин, более известный как Жора Крыжовников, познакомились во время учёбы Юлии в ГИТИСе. Андрей в то время работал режиссёром в театре «АпАРТ» и ставил спектакль «Старый друг лучше…». Знакомые предложили Юлии главную роль в этом спектакле, и она сразу же понравилась Андрею.

Першин не стал медлить и осторожничать. Предложение руки и сердца последовало сразу после первых репетиций. Через короткое время пара съехалась, а узнав о беременности, поспешила узаконить отношения официально. В 2010 году у них появилась дочь Вера.

«На одной из первых репетиций Андрей сказал: «Александрова, может, поженимся? Если не понравится, разведемся». Как бы пошутил при большом стечении народа. То есть у нас не было сцен с припаданием на колено и дарением кольца. Так чтобы — Париж, Эйфелева башня, вот это всё. Мы просто стали жить вместе, и уже месяца через четыре Андрей начал заводить разговор о ребенке. Тут как раз я поняла, что беременна, и мы поженились», — вспоминала актриса в одном из интервью.

Тогда муж и жена работали в театре, но в какой-то момент Юлия поняла, что необходимо переключаться на кино. После этого Жора Крыжовников стал создавать короткометражные фильмы, в которых играла Юлия. Впоследствии Тимур Бекмамбетов выделил финансирование на создание полнометражной картины.

В то время дочери пары было всего полтора года, и актриса все время посвящала ребенку. Но когда актриса, претендующая на главную роль в фильме «Горько!», не смогла принять участие, Юле предложили пройти пробы. Картина вызвала настоящий ажиотаж среди зрителей, а Александрова получила номинацию на престижную премию «Золотой орёл».

«Андрей очень умный и зрелый человек, это я — ребенок абсолютный. Так что у него, можно считать, двое детей: я и Вера. Андрей научил меня многим вещам — например, не молчать, обо всем разговаривать. Все надо обсуждать. Это нелегко, иногда болезненно, но это надо делать, чтобы «ком грязи» не нарастал. Если налет постоянно счищать, камушек сияет», — рассказывала актриса в интервью изданию «7 дней».

Однако даже эти правила не уберегли семью от развода. В 2021 году, когда Першин появился на красной дорожке фестиваля «Кинотавр» с Ольгой Долматовской, в СМИ начались разговоры о возможном расставании с Александровой. Только спустя год оба официально подтвердили факт развода.

Но и после расторжения брака Юлия Александрова и Андрей Першин сохранили теплые дружеские отношения и продолжили совместную работу.

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