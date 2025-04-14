«Девушке сейчас тяжело»: Екатерина Мизулина предложила помощь бывшей жене Паши Техника

Ева Карицкая и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @evakaritskaua и @ekaterina_mizulina)
После смерти Паши Техника его бывшая жена Ева Карицкая сцепилась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Вдову рэпера не устроило, что общественница, заявившая, что впервые видит девушку, открестилась от знакомства с ней.
В гневе Карицкая напомнила Мизулиной, что инициированная ею проверка в отношении Техника на пропаганду наркотиков завершилась штрафом, который он так и не оплатил. После этого в Госдуме призвали проверить главу Лиги на предмет вымогательства у рэпера.
Правда после похорон Карицкая осознала, что перегнула палку. Она записала публичное обращение, в котором извинилась и объяснила, что находилась в состоянии аффекта после смерти экс-супруга.
Мизулина с пониманием отнеслась к трагедии девушки и простила её.
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Правда после похорон Карицкая осознала, что перегнула палку. Она записала публичное обращение, в котором извинилась и объяснила, что находилась в состоянии аффекта после смерти экс-супруга.
Мизулина с пониманием отнеслась к трагедии девушки и простила её.
«Извинения, естественно, я принимаю. Понимаю, что девушке сейчас тяжело, в таком состоянии с горяча можно совершить необдуманные поступки. Желаю ей сил, чтобы пережить боль утраты близкого человека. Желаю поскорее обрести душевное равновесие, чтобы жить дальше. Если нужна какая-то помощь – я всегда рядом», – написала общественница в своём Telegram-канале.Читайте также:
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Анастасия Чинкова