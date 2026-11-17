17 ноября 2026, 12:34

Сергей Бурунов пошутил о ценах на спорткары и рассказал об отношениях с ГИБДД

Сергей Бурунов (Фото: Instagram* / @sergeyburunovofficial)

Актер Сергей Бурунов признался, что пока не планирует покупать спортивный автомобиль. По его мнению, стоимость таких машин сегодня настолько завышена, что даже желание стать владельцем эффектного спорткара быстро пропадает. Кроме того, артист сомневается, что подобный автомобиль будет удобен для повседневных поездок по российским дорогам.





Своими рассуждениями Бурунов поделился со «Звездачом» на премьере фильма «Дедмобиль». Он отметил, что спортивная машина требует особого ухода, а состояние дорожного покрытия не всегда позволяет безопасно передвигаться на таком автомобиле.





«А где у нас ездить на спортивной машине? За ней нужно следить. По нашим дорогам ее разбивать? Они стоят… Проще самолет купить, крыло от "Боинга" точнее. Неадекватно высокие цены», — пошутил актер.