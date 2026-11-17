17 ноября 2026, 13:00

Дочь рэпера Тимати Алиса объяснила, как её отец контролирует траты на детей

Алиса Юнусова (Фото: Instagram* @simona280)

12-летняя дочь рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Алиса Юнусова опровергла представление о вседозволенности в семье.





В интервью «Леди Mail» Алиса заявила, что, так как она уже снималась в проектах как модель и строит кинокарьеру, то решила откладывать все гонорары.

«Мне часто отказывают в чём-то. У папы для нас с Ратмиром есть правило — покупать нам что-то не дороже определённой суммы. Например, последнего iPhone ни у меня, ни у брата нет — папа считает такие траты неразумными. Дорогую одежду я у него тоже не прошу — он, конечно, покупает мне брендовые вещи, но такого у нас в семье, чтобы я постоянно просила у папы купить мне что-то дорогое, нет. Так что я точно не могу назвать себя избалованным ребенком», — подчеркнула девочка.