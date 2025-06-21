Девятимесячный сын Марии Погребняк произнес первое слово — видео

21 июня 2025, 14:25

Мария Погребняк с сыном Володей (Фото: Телеграм/Mariapogas)

Девятимесячный сын Марии Погребняк и Игоря Головинского произнес свое первое слово. Мальчик позвал отца, который держал его в своих объятиях. Блогерша поделилась трогательным моментом с подписчиками в своем Telegram-канале.







«Володя сказал: «папа»? Вы это тоже услышали? Получается, первое слово — папа», — восторженно написала многодетная мама под видео с мужем и малышом.