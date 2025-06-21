Девятимесячный сын Марии Погребняк произнес первое слово — видео
Девятимесячный сын Марии Погребняк и Игоря Головинского произнес свое первое слово. Мальчик позвал отца, который держал его в своих объятиях. Блогерша поделилась трогательным моментом с подписчиками в своем Telegram-канале.
«Володя сказал: «папа»? Вы это тоже услышали? Получается, первое слово — папа», — восторженно написала многодетная мама под видео с мужем и малышом.К слову, это четвертый ребенок блогерши. Спустя несколько месяцев после его рождения она вышла замуж за Головинского. Свадебная церемония прошла на Маврикии. Кроме того, после родов Погребняк также решилась на пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова, несмотря на массовый хейт в его сторону.