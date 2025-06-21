Стало известно, зачем Максим Галкин* срочно прилетел на Кипр

Галкин* празднует свой день рождения с Пугачевой и детьми на Кипре
Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* прилетел на Кипр, чтобы отпраздновать свой день рождения с женой и детьми. Сейчас семья находится в Лимасоле, где у артистов есть пентхаус и домик на берегу моря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Празднование началось спокойно: звезды занимались йогой, снимали короткие ролики и загорали у бассейна. К слову, возвращаться в Израиль, где проживал ранее и получил гражданство, шоумен пока не планирует.

После начала вооруженного конфликта между второй родиной и Ираном он никак не комментировал ситуацию. Прошлой весной юморист уехал на Кипр, где его заметили в ресторане морской кухни.

Три дня назад, в день своего 49-летия, он опубликовал честное селфи, отказавшись от фильтров и дополнительной обработки.

*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ

Лидия Пономарева

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