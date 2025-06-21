Стало известно, зачем Максим Галкин* срочно прилетел на Кипр

21 июня 2025, 12:54

Галкин* празднует свой день рождения с Пугачевой и детьми на Кипре

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* прилетел на Кипр, чтобы отпраздновать свой день рождения с женой и детьми. Сейчас семья находится в Лимасоле, где у артистов есть пентхаус и домик на берегу моря. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.