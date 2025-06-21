«Я бы не смогла это пережить»: Айза о желании Прилучного подать в суд на Муцениеце
Айза-Лилуна Ай высказалась о желании Прилучного подать в суд на Муцениеце
Телеведущая Айза-Лилуна Ай высказалась о намерении актера Павла Прилучного подать в суд на бывшую жену Агату Муцениеце.
«Уверена, что она в шоке от ситуации, где сын отказывается с ней общаться. Я бы просто не смогла это пережить! А теперь ей еще и уголовка светит!», — отметила экс-возлюбленная рэпера Гуфа в личном блоге.
Накануне адвокат звезды «Мажора» Оксана Даниелова заявила, что Павел Прилучный возбуждает против Агаты Муцениеце уголовное дело за клевету. Со слов представителя артиста, в 2020 году знаменитость приобрела известность за счет того, что рассказывала о побоях со стороны Прилучного. Адвокат уточняла, что Муцениеце также должна понести ответственность за то, что обвиняет Павла в препятствовании общения Тимофея с матерью, так как это не является правдой.
Но, по словам адвоката Муцениеце Натальи Мелешкиной, прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело о клевете в отношении актрисы. Представитель артистки добавила, что в медиапространстве распространяется недостоверная информация о судебном процессе, а также неверно истолковываются беседы 12-летнего Тимофея со своей звездной мамой.
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