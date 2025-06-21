Филипп Киркоров показал больную руку на встрече с Игорем Крутым

21 июня 2025, 12:28

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось отменить тур по югу России, Филипп Киркоров начал подготовку к фестивалю «Новая волна». Накануне он провел беседу с Игорем Крутым.







«В студии Академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на „Новой волне“, наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались», — написал композитор в запрещенной соцсети.