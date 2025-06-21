Филипп Киркоров показал больную руку на встрече с Игорем Крутым
Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых пришлось отменить тур по югу России, Филипп Киркоров начал подготовку к фестивалю «Новая волна». Накануне он провел беседу с Игорем Крутым.
«В студии Академии встретились с Филиппом, обсудили его участие на „Новой волне“, наметили ближайшие и перспективные творческие планы, обменялись семейными новостями и распрощались», — написал композитор в запрещенной соцсети.Однако интерес поклонников вызвала не столько встреча, сколько травма поп-короля. Впервые за несколько недель он появился на публике в короткой футболке, продемонстрировав больную руку.
Напомним, певец получил ожог второй степени на концерте в конце апреля. Во время выступления за его спиной вспыхнул фейерверк, имитировавший огненные крылья. Однако в какой-то момент искры начали обжигать исполнителя, и он закричал от боли.
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