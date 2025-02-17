Муцениеце ответила на обвинения в том, что ее дочь страдает расстройством пищевого поведения

Агата Муцениеце (Фото: Инстаграм* @agataagata)
Актриса Агата Муцениеце задала дочке ряд вопросов о ее любимых блюдах. Мать девочки заверила, что у Мии нет никаких проблем.
35-летняя актриса — мама двоих детей. 12-летний Тимофей полгода назад переехал к папе, актеру Павлу Прилучному. Восьмилетняя Мия живет с мамой. Агата Муцениеце нередко снимает девочку в соцсетях.
Сегодня актриса прокомментировала слухи о том, что Мия неправильно питается. Выяснилось, что блогер Антон S* объявил недавно, что дочь Агаты слишком однообразно ест. Он заподозрил у девочки расстройство пищевого поведения.
Бывшая супруга Павла Прилучного показала на видео Мию, которая недавно проснулась. Дочка Агаты попросила приготовить ей на завтрак бутерброды с шоколадным маслом и колбасу. Артистка поинтересовалась у Мии, что она думает по поводу своего рациона.
Дочь Муцениеце и Прилучного отметила, что у нее нет проблем с питанием. Она подчеркнула, что в ее рационе появились и другие блюда, а пюре, котлеты и курицу она стала есть не так часто.
Муцениеце и ее сестра Санта поделились, что блогер ошибается. С питанием дочки Прилучного всё хорошо, она, будучи ребенком, часто отдает предпочтение чему-то одному, а потом ее вкусы меняются.
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Сегодня актриса прокомментировала слухи о том, что Мия неправильно питается. Выяснилось, что блогер Антон S* объявил недавно, что дочь Агаты слишком однообразно ест. Он заподозрил у девочки расстройство пищевого поведения.
Бывшая супруга Павла Прилучного показала на видео Мию, которая недавно проснулась. Дочка Агаты попросила приготовить ей на завтрак бутерброды с шоколадным маслом и колбасу. Артистка поинтересовалась у Мии, что она думает по поводу своего рациона.
«Ты знаешь, Мия, мне тут скинули сплетню. Антон S сказал, что у моей дочери пищевое расстройство, так как она ест только копченую курицу и пюрешку. Я хочу твой комментарий. Почему так и правда ли это?» — обратилась Муцениеце к дочке.
Дочь Муцениеце и Прилучного отметила, что у нее нет проблем с питанием. Она подчеркнула, что в ее рационе появились и другие блюда, а пюре, котлеты и курицу она стала есть не так часто.
«Еще я стала есть макароны. Это любимое блюдо», — уточнила Мия.
Муцениеце и ее сестра Санта поделились, что блогер ошибается. С питанием дочки Прилучного всё хорошо, она, будучи ребенком, часто отдает предпочтение чему-то одному, а потом ее вкусы меняются.
«Дезинформация и неувязочка! Всё неправда, получается», — сказала Агата в своем видеоблоге «Честные будни».
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Ольга Енгалычева