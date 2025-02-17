ЕГЭ выходит на новый уровень: песня JONY вошла в вопросы к экзамену

JONY (фото: Telegram @real_jony)
Вопросы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вышли на новый уровень. Теперь в них интегрированы песни современных артистов, например, трек JONY, The Limba – «Босс». Школьников, сдающих обществознание, спрашивают, к какой форме культуры относится композиция.
«Недавно вышла новая песня JONY, The Limba – «Босс», которая доступна и понятна населению, для прослушивания песни никакая подготовка не нужна, перед её премьерой исполнители активно рекламировали трек. К какой форме культуры можно отнести пример, иллюстрированный выше, и по каким признакам из текста вы это определили?», – звучит задание.
JONY когда-то тоже сдавал экзамены в школе. По наставлению отца он поступил в Государственный университет управления (ГУУ) на специальность «Международный бизнес». Однако молодой человека всегда мечтал о музыкальной карьере. Он совмещал учёбу в вузе с выступлениями в ресторанах, записью каверов и ведением личного блога.
В итоге музыканту удалось показать отцу серьёзность своих намерений. На каверы начинающего исполнителя обратил внимание продюсер лейбла Raava Music Эльман Зейналов. А уже в 2019 году у JONY вышли первые хиты. Успех к нему пришёл после совместной работы с HammAli & Navai над песней «Без тебя я не я».
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Анастасия Чинкова