«Хотим в тёплую страну!» Анна Хилькевич недовольна отпуском в Объединённых Арабских Эмиратах

Анна Хилькевич с младшей дочерью (Фото: Телеграм @khilkevich_anna)
Известная актриса и телеведущая Анна Хилькевич отправилась в отпуск в Объединённые Арабские Эмираты вместе с мужем и детьми. Однако отдых проходит совсем не так, как было запланировано из-за необычно холодной погоды.
Финалистка первого сезона реалити-шоу «Выжить в Дубае» с большим трудом «выживает» в Абу-Даби и опасается, что все недолгие отпускные дни им придётся просидеть в номере отеля. По её словам, нынешний отпуск с самого начала сложился как-то неудачно. Анна с мужем Артуром Мартиросяном и тремя дочерьми вылетели из Москвы ночью, чего, как выяснилось, делать не стоило. Девочки заболели, а сама 38-летняя актриса вымоталась за дорогу.
По приезде в Эмираты звёздную семью ожидал ещё один неприятный сюрприз: на курорте оказалось очень холодно. Отель прекрасный, с бассейном, но купаться в нём невозможно, как и в море, которое просто ледяное, сетует многодетная мама.
Анна начала думать о том, чтобы уехать с этого курорта в другую страну. Она уже просматривала билеты на Сейшелы, но в таком случае на отдых будет потрачено в два раза больше средств.
Третью дочку звезда сериала «Универ» родила всего пять месяцев назад. Понятно, что мама переживает за неё больше всех и решительно заявляет, что ей совсем не улыбается привезти домой болеющих детей.
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«Просто кошмар. У Маши в самолете поднялась температура, потом девочек тошнило. Брать билет на ночной рейс было той еще ошибкой. Я вообще не смогла поспать», — рассказала Хилькевич в своей социальной сети.
По приезде в Эмираты звёздную семью ожидал ещё один неприятный сюрприз: на курорте оказалось очень холодно. Отель прекрасный, с бассейном, но купаться в нём невозможно, как и в море, которое просто ледяное, сетует многодетная мама.
Анна начала думать о том, чтобы уехать с этого курорта в другую страну. Она уже просматривала билеты на Сейшелы, но в таком случае на отдых будет потрачено в два раза больше средств.
«Наши девочки купаться здесь точно не смогут. Жалуются на уши и кашель. Мы не понимаем, что нам делать с этой поездкой, мы хотим в теплую страну», — поделилась актриса.
Третью дочку звезда сериала «Универ» родила всего пять месяцев назад. Понятно, что мама переживает за неё больше всех и решительно заявляет, что ей совсем не улыбается привезти домой болеющих детей.
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Александр Бойцов