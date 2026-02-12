Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей Джеймс Ван Дер Бик умер от рака в 48 лет

12 февраля 2026, 00:06

Джеймс Ван Дер Бик (Фото: Instagram* @vanderjames)

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на его близких.





Звезда сериала «Бухта Доусона» ушёл из жизни после длительной борьбы с колоректальным раком. Диагноз ему поставили в августе 2023 года. Осенью 2024-го артист рассказал журналу People, что не собирался раскрывать информацию о болезни, однако ему пришлось это сделать. Ходили слухи, что один из таблоидов «собирается опубликовать эту новость».



Жена Джеймса Кимберли Брук с детьми (Фото: Instagram* @vanderjames) Весной 2025 года Ван Дер Бик уверял поклонников, что находится на стадии выздоровления, хотя болезнь уже сильно изменила его внешность.





«Я всегда считал, что рак — это проблема пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Я сам старался быть в хорошей физической форме», — делился он.