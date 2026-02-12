Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей Джеймс Ван Дер Бик умер от рака в 48 лет

Достижения.рф

Джеймс Ван Дер Бик (Фото: Instagram* @vanderjames)

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на его близких.



Звезда сериала «Бухта Доусона» ушёл из жизни после длительной борьбы с колоректальным раком. Диагноз ему поставили в августе 2023 года. Осенью 2024-го артист рассказал журналу People, что не собирался раскрывать информацию о болезни, однако ему пришлось это сделать. Ходили слухи, что один из таблоидов «собирается опубликовать эту новость».

Жена Джеймса Кимберли Брук с детьми (Фото: Instagram* @vanderjames)
Весной 2025 года Ван Дер Бик уверял поклонников, что находится на стадии выздоровления, хотя болезнь уже сильно изменила его внешность.

«Я всегда считал, что рак — это проблема пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Я сам старался быть в хорошей физической форме», — делился он.
Джеймс Ван Дер Бик с детьми (Фото: Instagram* @vanderjames)
В браке с бизнес-консультантом Кимберли Брук у актера родилось шестеро детей — Оливия, Джошуа, Аннабель, Эмилия, Гвендолин и младший Джеремайя. Жена Джеймса сообщила, что он умер утром 11 февраля мирно, сохраняя мужество, веру и благородство.

На счету артиста большое количество различных ролей в молодежных сериалах и фильмах, включая такие проекты как «Студенческая команда», «Медиум» и «Как я встретил вашу маму». В 1999 году Ван Дер Бик попадал в список «50 самых красивых людей в мире» по версии журнала People.

