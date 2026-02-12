Звезда «Бухты Доусона» и отец шестерых детей Джеймс Ван Дер Бик умер от рака в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на его близких.
Звезда сериала «Бухта Доусона» ушёл из жизни после длительной борьбы с колоректальным раком. Диагноз ему поставили в августе 2023 года. Осенью 2024-го артист рассказал журналу People, что не собирался раскрывать информацию о болезни, однако ему пришлось это сделать. Ходили слухи, что один из таблоидов «собирается опубликовать эту новость».
Весной 2025 года Ван Дер Бик уверял поклонников, что находится на стадии выздоровления, хотя болезнь уже сильно изменила его внешность.
«Я всегда считал, что рак — это проблема пожилых людей и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Я сам старался быть в хорошей физической форме», — делился он.В браке с бизнес-консультантом Кимберли Брук у актера родилось шестеро детей — Оливия, Джошуа, Аннабель, Эмилия, Гвендолин и младший Джеремайя. Жена Джеймса сообщила, что он умер утром 11 февраля мирно, сохраняя мужество, веру и благородство.
На счету артиста большое количество различных ролей в молодежных сериалах и фильмах, включая такие проекты как «Студенческая команда», «Медиум» и «Как я встретил вашу маму». В 1999 году Ван Дер Бик попадал в список «50 самых красивых людей в мире» по версии журнала People.