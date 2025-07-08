«Диагноз неутешительный»: Анфиса Чехова получила серьёзную травму во время смены постельного белья
Анфиса Чехова травмировала палец, когда меняла постельное бельё
Анфиса Чехова решила поменять постельное бельё и получила травму. О произошедшем 47-летняя телеведущая поведала в своём личном блоге.
Артистка пояснила, что внезапно почувствовала боль в пальце, когда засунула бельё между матрасом и кроватью.
«Болит и не сгибается. Сделала рентген. Диагноз неутешительный. Ходить теперь мне 2−3 недели с шиной на пальце», – заявила Чехова.Врачи не выявили у звезды перелома, однако диагностировали повреждение связки.
Чехова отметила, что обычно дела по дому выполняет её помощница, которая сейчас уехала в отпуск. Телезвезда расстроилась, поскольку у неё запланирован переезд, а теперь паковать чемоданы придётся одной рукой – медики строго запретили напрягать руку с травмированным пальцем.
Однако Чехова не отчаивается и даже шутит, заявляя, что не создана для домашних дел. Также она вспомнила про случай с юмористкой Ириной Мягковой, которая сломала палец во время распаковки всё того же постельного белья.