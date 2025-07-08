«Диагноз неутешительный»: Анфиса Чехова получила серьёзную травму во время смены постельного белья

08 июля 2025, 20:08

Анфиса Чехова травмировала палец, когда меняла постельное бельё

Анфиса Чехова (фото: Instagram* @achekhova)

Анфиса Чехова решила поменять постельное бельё и получила травму. О произошедшем 47-летняя телеведущая поведала в своём личном блоге.





Артистка пояснила, что внезапно почувствовала боль в пальце, когда засунула бельё между матрасом и кроватью.





«Болит и не сгибается. Сделала рентген. Диагноз неутешительный. Ходить теперь мне 2−3 недели с шиной на пальце», – заявила Чехова.