Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть

Диана Гурцкая (фото: соцсети)
Певица Диана Гурцкая рассказала, каково это – не видеть собственного сына, и не смогла сдержать слёз. Сокровенным она поделилась в шоу Натальи Подольской «Наша Наташа».
Она рассказала, что его теплота и отношение к ней дают возможность видеть его и без зрения. Однако был момент, когда ей говорили: «Ой, Диана, ты бы видела, какой он красивый». В это мгновение она молила хотя бы на пять минут дать ей зрение, чтобы взглянуть на сына, «больше не прошу».
Диана Гурцкая с сыном (фото: соцсети)
Также Гурцкая поделилась историей, произошедшей на утреннике сына в детском саду много лет назад.
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Диана Гурцкая с сыном (фото: соцсети)
Также Гурцкая поделилась историей, произошедшей на утреннике сына в детском саду много лет назад.
«Я приехала туда, сижу, смотрю, как он там играет, как он там выступает. А после решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдет. Каждый ребенок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдем». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?», – откровенно рассказала певица.Однако после она уточнила, что это была лишь минутная слабость, которых старается не допускать, поскольку считает, что не имеет на это права.
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Анастасия Чинкова