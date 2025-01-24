«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения

Никита Джигурда и Марина Анисина (фото: соцсети)
Никита Джигурда и Марина Анисина показали 15-летнюю дочь в день её рождения.
63-летний актёр и 49-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду воспитывают двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу, родившихся с разницей в один год. В день рождения Эвы Анисина показала новые фото повзрослевшей дочери.
Эва-Влада Анисина-Джигурда (фото: соцсети)
Фигуристка поздравила Эву с днём рождения, пожелала здоровья и, чтобы удача была её главной подругой.
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Эва-Влада Анисина-Джигурда (фото: соцсети)
Фигуристка поздравила Эву с днём рождения, пожелала здоровья и, чтобы удача была её главной подругой.
«Нашей маленькой богине (выше мамы) Эве-Владе сегодня исполнилось 15 лет. С днем рождения, любимая доченька!», – поздравил девушку Джигурда.Читайте также:
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Анастасия Чинкова