Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения

«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения

Никита Джигурда и Марина Анисина (фото: соцсети)

Никита Джигурда и Марина Анисина (фото: соцсети)

Никита Джигурда и Марина Анисина показали 15-летнюю дочь в день её рождения.
63-летний актёр и 49-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду воспитывают двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу, родившихся с разницей в один год. В день рождения Эвы Анисина показала новые фото повзрослевшей дочери.

Эва-Влада Анисина-Джигурда (фото: соцсети)



Фигуристка поздравила Эву с днём рождения, пожелала здоровья и, чтобы удача была её главной подругой.

«Нашей маленькой богине (выше мамы) Эве-Владе сегодня исполнилось 15 лет. С днем рождения, любимая доченька!», – поздравил девушку Джигурда.
Читайте также:

Александр Петров отреагировал на успех Юры Борисова, который отнял у него мечту об «Оскаре»

Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий

Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине
#соцсети
#фото
#день рождения
#актёр
#спортсмены
#шоу-бизнес
#дети
Кинокритик Пронченко повинилась перед Борисовым за предсказание ему заката карьеры
Кинокритик Пронченко повинилась за предсказание Юре Борисову заката карьеры
24 января 2025, 20:08

Фото: istockphoto/vzphotos

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» Американской киноакадемии за роль второго плана в фильме «Анора», уже получившего Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. На эту сенсационную новость отреагировала известный кинокритик Зинаида Пронченко, не так давно предрекавшая артисту скорый закат карьеры.
В своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором признала свою неправоту в оценке таланта актёра. Эксперт вспомнила свою негативную реакцию на исполнение Борисовым сомнительной роли в невнятном проекте «Бременские музыканты». Тогда, в 2022 году, она предположила, что на международной карьере ему можно ставить крест.

«В прошлом году Юра Борисов был в Каннах с "Петровыми" и "Купе № 6", а также в Венеции с "Мама, я дома" и "Волкогоновым". В этом году — роль петуха рядом с ослом в роли Дмитрия Дюжева», — с ядовитой иронией написала Пронченко.

Теперь кинокритик признала, что ошиблась, ведь к Борисову пришёл ошеломляющий успех после исполнения рол в фильме «Анора». Она отдала должное и юмору, с которым актёр ответил на её негативные высказывания. Он опубликовал снимок, на котором пьёт из кружки, на которой напечатан пост эксперта — о скором окончании его международной карьеры.

«Это фото — собственность номинанта на премию "Оскар"!», — напомнила всем и самой себе Пронченко.

Читайте также:

«Артист фигов»: Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех

Александр Петров отреагировал на успех Юры Борисова, который отнял у него мечту об «Оскаре»

«Номинация на "Оскар" обязывает»: День съёмок Юры Борисова стоит теперь два миллиона рублей
#эксперт
#актёр
#фото
#пост
#собственность
#премия оскар
#кино
#фильм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Shaman и Мизулина больше не скрывают своих чувств: пару заметили на свидании в московском ресторане
Shaman и Мизулину заметили на свидании в московском ресторане
24 января 2025, 20:02

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: соцсети)

Отношения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) обсуждают уже давно. 24 января пара дала новый повод для обсуждения, опубликовав очередной совместный пост в соцсетях.
О том, что между певцом и общественницей развиваются романтические отношения говорят ещё с лета 2023 года. Певец дарил Екатерине роскошные букеты, а она, в свою очередь, приходила на все его концерты. Однако всерьёз о романе никто не думал, поскольку Shaman был женат на Елене Мартыновой. Но после их развода в сентябре 2024 года количество совместного контента в соцсетях Мизулиной и Дронова начало только расти.

В пятницу Екатерина в своём Telegram-канале сообщила, что она с Дроновым хочет приехать в одну из российских школ с автограф-сессией, концертом и секретным сюрпризом.

А уже вечером этого дня пару заметили на свидании в московском ресторане La Bottega Siciliana. Дронов и Мизулина оживлённо беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств, пишет портал Woman.ru.

Это не первый раз, когда их замечают вместе. 18 января они посетили показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие» в Москве.

Судя по всему, Мизулина и Shaman не собираются комментировать свои отношения, а просто наслаждаются обществом друг друга.

Читайте также:

SHAMAN и Мизулина записали совместное видео, подогрев слухи об их романе

«Эти квадроберы совсем стыд потеряли»: за что Алена Водонаева обозвала Мизулину и Shamanа, что их связывает на самом деле

«Всюду портреты Путина»: SHAMAN рассказал о своем райдере
#екатерина мизулина
#shaman
#певец
#отношения
#telegram
#соцсети
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мне было страшно»: Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко уговорила его присутствовать на родах
Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, но она уговорила
24 января 2025, 19:36

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: соцсети)

Певец Влад Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, телеведущей Регины Тодоренко, но она его уговорила.
Пара жената с 2018 года и воспитывает двух сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Во время беременности Тодоренко поставила мужа перед фактом, заявив, что у них будут партнёрские роды. Эта новость не обрадовала Топалова.

Регина хотела, чтобы роды были максимально естественными, она отказалась от обезболивания и настояла, чтобы супруг был рядом.

«Я не был уверен, что хотел бы разделить это с женой чисто из-за эстетических соображений. Но Регина сказала, что ей не интересно, что я думаю, я был ей нужен», – поделился бывший солист группы Smash!!
Тогда Топалов уступил жене. Они вместе начали посещать курсы по подготовке к родам, изучили специализированную литературу, смотрели видео на данную тему. Сначала, признаётся Влад, он просто делал всё ради своей любимой, однако затем влился в подготовку, ему начали нравится эти занятия, поскольку они были очень полезны и дали ему много знаний. В итоге, в этот важный момент ему удалось стать поддержкой для супруги, её лучшим другом и личным медбратом.

«Мне было страшно, но, когда ты подготовлен к этому, у тебя другое отношение. Когда мы подошли к родам, напитавшись этой информацией, я подумал: «Всё, я буду не таким, как все отцы. Я буду с ней рожать, буду ночью вставать, подносить его кормить, мыть», – откровенно признался артист.
Однако вскоре после появления первенца отношение Топалова к жене и ребёнку резко изменилось. Он отстранился, не испытывал отцовских чувств. Но ему удалось решить эту проблему с психологом.

Читайте также:

Мария Погребняк сыграла свадьбу«Я не вижу проблемы»: Влад Топалов признался, что ругается с Региной Тодоренко при детях и повышает голос на них

«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения

Мария Погребняк сыграла свадьбу в живописном месте на острове Маврикий
#видео
#супруги
#роды
#артист
#дети
#беременность
#шоу-бизнес
#семья
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рэпера Влади* из группы «Каста» признали иноагентом
24 января 2025, 18:39

Влади* (фото: соцсети)

Солиста культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич)* признали иноагентом. Его фамилия появилась в обновлённом в пятницу списке иностранных агентов на сайте Минюста России.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении сведений и материалов иноагентов.

Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.

Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.

Читайте также:

Mash: Земфира* отказалась от политических высказываний

В Москве суд заочно арестовал журналистку Фельгенгауэр*

Звать его никак: как подмочивший репутацию Галкин* намерен вернуться в РФ и с кем обсуждает финансирование ВСУ

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#минюст рф
#иноагенты
#рэп
#музыкант
#данные
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У актера из «Друзей» Дэвида Швиммера роман со студенткой на 30 лет моложе него
24 января 2025, 18:37

Дэвид Швиммер/Элиана Джолковски

58-летнего актера Дэвида Швиммера фотографы застали в ресторане в компании с молодой девушкой. Дотошные папарацци выяснили, что это 29-летней студенткой Калифорнийского университета.
Швиммер был одет в черную куртку и клетчатую рубашку, его спутница была в черном топе. Пара не обращала внимания на фотографов, не прерывала беседу и уехала из ресторана на такси.

Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.

Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.

Читайте также:

«Он был частью ДНК»: артисты сериала «Друзья» прервали молчание после смерти Мэттью Перри

Француженка бросила мужа-миллионера ради романа с «Брэдом Питтом» из нейросети

«Как отец и дочь»: 49-летий российский режиссёр сделал предложение 17-летней актрисе
#такси
#отец
#девушка
#актёр
#сериал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
24 января 2025, 18:19

Дарья Златопольская (Фото: соцсети)

Дарья Златопольская, начинала свою карьеру на телевидении, казалась невзрачной среди ярких коллег. Сегодня она живет в роскошном доме на Рублевке, носит драгоценности стоимостью как хороший автомобиль и является супругой влиятельного человека.
Несмотря на то, что ее часто представляют как женщину, добившуюся успеха своими силами, стоит отметить, что ее старт был не таким уж скромным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мать — театровед, а отец — академик

Дарья Златопольская родилась в семье, где ценились культура и наука. Мать — театровед, а отец — академик Эрик Галимов. С самого детства Дарья посещала культурные мероприятия, что сформировало ее интерес к искусству и журналистике.

Она училась во Франции и Америке, активно изучая иностранную литературу. После получения аттестата поступила в МГУ, параллельно работая в журнале и на телевидении.

Карьера на телевидении

С начала 2000-х годов Дарья начала строить свою карьеру на телевидении. Она была ведущей утреннего шоу и проекта «Танцы со звездами». Резкий рост ее популярности связан с проектами «Белая студия» и «Синяя птица», последний из которых стал социальным проектом, помогающим талантливым детям.

Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк
Пётр Чернышёв уехал от неё в США, а молодой муж ушёл к другой: Как сейчас живёт Аниканова, её связь с супругом Заворотнюк

Разница в возрасте

Первым супругом Дарьи стал бизнесмен Леонид Спиридонов. Пара прожила вместе почти десять лет, но детей у них не было. После тихого развода Дарья продолжила свою карьеру на канале «Россия 1» и вскоре вышла замуж за генерального директора канала Антона Златопольского. Разница в возрасте в одиннадцать лет не смущала их, и вскоре у пары родился сын Лев.

Отказываются от зарубежного воспитания

Антон Златопольский — успешный руководитель, продюсер. Он обладатель множества наград. Несмотря на высокий статус, Антон остаётся скромным человеком.

Их сын Лев посещает одну из лучших школ столицы, увлекается рисованием, созданием мультиков и игрой на фортепиано. Родители стараются воспитать его в духе уважения к своим корням, отказываясь от зарубежного образования.

Роскошная жизнь

Сейчас Дарья живет в шикарном доме на Рублевке, ранее принадлежавшем Роману Абрамовичу. Она окружена влиятельными соседями, включая министра обороны. К тому же это не единственная недвижимость семьи, ведь одно того строение в Троицком, принадлежащее Златопольским, площадью более двух с половиной тысяч квадратов.

В ее коллекции драгоценностей есть серьги стоимостью по полтора десятка миллионов рублей. Несмотря на скромные высказывания о воспитании сына, жизнь семьи полна роскоши и привилегий.

Читайте также:

Ужин с намеком на продолжение и измена мужа с подругой: как живет актриса сериала «Глухарь» Тарасова и какова ее связь с СВО

От любви к порнозвезде до статуса «бывший Бузовой»: Как сложилась жизнь экс-участника «Дома-2» Романа Третьякова?

Квартира от мэра за 70 млн, отель в Ялте и гонорар в 150 тысяч евро: новые сенсационные факты о Ротару и ее безработном сыне
#статьи
#актриса
#карьера
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сказали: "Выручай!"»: Наташа Королёва — о назначении ведущей в шоу «Суперстар!» вместо Лолиты
Наташа Королёва рассказала о назначении ведущей в шоу «Суперстар!» вместо Лолиты
24 января 2025, 18:05

Наташа Королёва (Фото: соцсети)

На телеканале НТВ скоро стартует юбилейный сезон популярного шоу «Суперстар!», но зрители не увидят в качестве ведущей Лолиту Милявскую. В проекте её заменит Наташа Королёва.
Исполнительница хитов «Маленькая страна», «Тюльпаны», «Котёнок» и многих других не будет новичком на проекте, так как ранее она входила в состав жюри музыкального шоу. Так что специфика ей знакома. Оказывается, продюсер Михаил Такменев предложил певице попробовать себя в ином качестве, так как Лолита не смогла принять участие в съёмках из-заа несовпадения их времени с гастрольным графиком.

«Меня попросили: „Выручай“. И я делаю это с удовольствием. Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела столь культовое шоу», — призналась Королёва.

По словам артистки, ей очень нравится творческая, дружеская и тёплая атмосфера атмосфера на съёмочной площадке проекта, а смена амплуа далась ей легко. Она считает, что роль ведущей ей подходит даже больше, чем роль члена жюри, так как не приходится никого «отсеивать».

Злые языки утверждают, что причина исчезновения Лолиты из шоу «Суперстар!» та же, что и у отмены одного из выступлений в рамках запланированного весеннего тура певицы. Организаторы гастролей получили письмо от руководства одного из концертных залов, которые написали, что в день выступления Лолиты в здании будут «менять кабели», поэтому концерт не состоится.

На самом деле, есть мнение, что причина в ставшем недавно известным высказывании артистки о «потреблении москалей» и её участии в «голой» вечеринке Ивлеевой. Отменить гастроли потребовала общественная организация «Русская община».

Сама Лолита говорит, что в своём интервью, данном украинскому телеканалу в 2012 году, она, напротив, высмеивала национализм, а сейчас её слова были намеренно вырваны из контекста.

Читайте также:

Весенний тур Лолиты оказался под угрозой срыва после её слов о «потреблении москалей»

Лолита назвала причину ухода из шоу «Суперстар!»

«Выполняла то, что я прошу»: Николаев сделал пронзительное признание о Наташе Королевой. Кто разрушил их брак на самом деле?
#концерт
#мнение
#шоу
#интервью
#продюсер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раздел имущества, потраченные 300 млн рублей, властная жена: в чём хоккеист Телегин обвиняет Пелагею
24 января 2025, 18:04

Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)

В декабре 2019 года в соцсетях певица Пелагея сообщила о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным.
«Так получилось, мы давно решили с Иваном расстаться, 8 месяцев не живём вместе, об этом многие знают», — делилась тогда артистка информацией с подписчиками.
Об их расставании писали многие СМИ, причём выставляли Пелагею не в лучшем свете. Многие говорили, что супруги развелись из-за романтических увлечений Телегина.

«Радио 1» представляет две версии о том, почему они расстались.


Версия друзей Телегина


Как рассказывали приятели хоккеиста, Пелагея проводила время с другими мужчинами. К тому же, за три года брака певица растратила 300 млн рублей личных сбережений мужа.

Иван признался, что устал терпеть давление со стороны артистки. Властная жена во всём требовала уступок.

Пелагея и её дочь Таисия (Фото: соцсети)

Кроме этого, по словам друзей Ивана, Пелагея не позволяла бывшему супругу видеться с дочерью Таисией.


Версия адвокатов Пелагеи


После развода певица получила большую часть имущества — это решение, по мнению её адвокатов, было справедливым.

Пелагея и Иван Телегин (Фото: соцсети)
Пелагея, как рассказывали её знакомые, очень много сделала для Ивана, она даже график выступлений подстраивала так, чтобы больше времени проводить с мужем. Певица отстаивала интересы Телегина, стояла за него горой и во всём поддерживала.

Как сейчас общаются супруги и удалось ли им договориться по поводу имущества — на эти вопросы у общественности нет ответа.

Читайте также:

Наркотическая зависимость, гостевой брак и слухи об отъезде из РФ: что Стас Пьеха думает об изменах и Родине

Ужин с намеком на продолжение и измена мужа с подругой: как живет актриса сериала «Глухарь» Тарасова и какова ее связь с СВО

«Артист фигов»: Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех
#радио 1
#соцсети
#певица
#сми
#супруги
#развод
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в том, что он лишил её номинации на «Оскар»
Джоли заподозрила, что Питт лишил ее надежды на «Оскар»
24 января 2025, 18:00

Анджелина Джоли (фото: соцсети)

Анджелина Джоли был сильно разочарована, узнав, что не попала в опубликованный накануне список претендентов на премию «Оскар». В этом она винит своего бывшего мужа Брэда Питта, пишет издание page.six.
Сезон наград начался для голливудской звезды удачно. Сначала её номинировали на «Золотой глобус», а затем – на премию «Выбор кинокритиков». Несмотря на то, что первая престижная награда ей не досталась, сама номинация уже достаточно почётна. Джоли была уверена, что окажется среди кандидатов на «Оскар».

Однако отсутствие у неё этой номинации актриса называет результатом интриги Брэда. По её словам, голосование кинокритиков не позволило ей войти в число претендентов на награду, поскольку в жюри оказалось слишком много друзей Питта, сочувствующих ему. Теперь она убеждена, что её бывший супруг торжествует и злорадствует.

Кроме того, издание утверждает, что могла быть ещё одна причина. Актёра мог задеть успех фильма «Мария» про Марию Каллас, благодаря которому Джоли номинировали на «Золотой глобус». Во время рекламной кампании картины практически в каждом своём интервью актриса позволяла себе лишь слегка завуалированные нападки на экс-мужа. Теперь же тот факт, что Джоли осталась без номинации на престижную премию, на которую надеялась, позволит ему почувствовать себя немного отмщённым.

Читайте также:

Стали известны планы Брэда Питта после развода с Анджелиной Джоли

Джоли обвиняют в попытке испортить отношения шестерых детей с Питтом

Бывший сосед Брэда Питта рассказал неприглядный секрет о гигиене актера
#голосование
#награда
#звёзды
#актриса
#отношения
#интервью
#выбор
#сша
#премия оскар
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате