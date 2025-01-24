«Мне было страшно»: Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко уговорила его присутствовать на родах

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: соцсети)
Певец Влад Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, телеведущей Регины Тодоренко, но она его уговорила.
Пара жената с 2018 года и воспитывает двух сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Во время беременности Тодоренко поставила мужа перед фактом, заявив, что у них будут партнёрские роды. Эта новость не обрадовала Топалова.
Регина хотела, чтобы роды были максимально естественными, она отказалась от обезболивания и настояла, чтобы супруг был рядом.
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Регина хотела, чтобы роды были максимально естественными, она отказалась от обезболивания и настояла, чтобы супруг был рядом.
«Я не был уверен, что хотел бы разделить это с женой чисто из-за эстетических соображений. Но Регина сказала, что ей не интересно, что я думаю, я был ей нужен», – поделился бывший солист группы Smash!!Тогда Топалов уступил жене. Они вместе начали посещать курсы по подготовке к родам, изучили специализированную литературу, смотрели видео на данную тему. Сначала, признаётся Влад, он просто делал всё ради своей любимой, однако затем влился в подготовку, ему начали нравится эти занятия, поскольку они были очень полезны и дали ему много знаний. В итоге, в этот важный момент ему удалось стать поддержкой для супруги, её лучшим другом и личным медбратом.
«Мне было страшно, но, когда ты подготовлен к этому, у тебя другое отношение. Когда мы подошли к родам, напитавшись этой информацией, я подумал: «Всё, я буду не таким, как все отцы. Я буду с ней рожать, буду ночью вставать, подносить его кормить, мыть», – откровенно признался артист.Однако вскоре после появления первенца отношение Топалова к жене и ребёнку резко изменилось. Он отстранился, не испытывал отцовских чувств. Но ему удалось решить эту проблему с психологом.
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Анастасия Чинкова