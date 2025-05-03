Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу

Диана Гурцкая (Фото: Инстаграм* @diana.gurtskaya.official)
Диана Гурцкая посвятила пост в честь своего умершего мужа. Сегодня Петру Кучеренко исполнилось бы 48 лет.
20 мая 2023-го года Петр скончался из-за проблем с сердцем. Ему стало плохо на борту самолета, который летел из Кубы в Москву. Лайнер экстренно посадили в Минеральных Водах. Муж певицы умер, несмотря на усилия медиков.
Диана и Петр поженились в сентябре 2005 года. У пары родился сын. В 2022 году певице было присвоено звание Народной артистки России.
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«Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала Диана в личном блоге.
Диана и Петр поженились в сентябре 2005 года. У пары родился сын. В 2022 году певице было присвоено звание Народной артистки России.
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