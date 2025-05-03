Диана Гурцкая обратилась к умершему мужу

«Со временем я убеждаюсь, что наша любовь не ушла вслед за тобой, а просто изменила форму. Ты в каждом моем слове и улыбке, в каждом решении, ты в каждой безмолвной паузе, ты — здесь. Этот светлый день навсегда в моем сердце. С днем рождения, мой ангел. Я тебя люблю», — написала Диана в личном блоге.