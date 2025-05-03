Долг Валдиса Пельша перед налоговой продолжает расти

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Валдис Пельш продолжает оставаться должником перед налоговыми органами России. Долг известного телеведущего лишь за неделею вырос еще на один миллион рублей.
Как стало известно SHOT, ФНС затребовала от 57-летнего Пельша 2,5 млн рублей. Еще неделю назад задолженность составляла 1,2 млн. Артист может столкнуться с запретом на выезд из России.
Пельш является владельцем компании «РД Студия». Ее прибыль за прошлый год составила 10 млн рублей.
Телеведущий находится во втором браке. Вместе с супругой Светланой они воспитывают четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар). От первого брака у Валдиса есть дочь Эйжена.
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Пельш является владельцем компании «РД Студия». Ее прибыль за прошлый год составила 10 млн рублей.
Телеведущий находится во втором браке. Вместе с супругой Светланой они воспитывают четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар). От первого брака у Валдиса есть дочь Эйжена.
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