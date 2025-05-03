Саша Стоун намерен стать политиком

Саша Стоун (Фото: Telegram/@sashastone)
Саша Стоун заявил, что хочет кардинально сменить род своей деятельности. Блогер намерен стать политиком.
Саша подчеркнул, что реализация его цели уже началась. Для этого он собрал целую команду.
Саша Стоун (Александр Зарубин) участвовал в нескольких реалити-шоу. Весной этого года он поступил в Российскую академию народного хозяйства.
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«Мы метимся в Госдуму, я работаю не один, а с большой командой. Это исключительно мое решение, хочется заниматься большими спортивными проектами. Надо заниматься тем, что приносит тебе удовольствие», — сказал Стоун в шоу Карины Нигай.26-летний экс-спортсмен признался, что перестал чувствовать острое желание продолжать деятельность блогера. Саша считает, что пришло сделать следующий шаг в своей жизни.
Саша Стоун (Александр Зарубин) участвовал в нескольких реалити-шоу. Весной этого года он поступил в Российскую академию народного хозяйства.
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