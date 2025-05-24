У Фредди Меркьюри нашлась 48-летняя тайная дочь

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У скончавшегося в 1991 году Фредди Меркьюри нашлась тайная дочь. Её матерью является жена близкого друга артиста, с которой у него был короткий роман.
48-летняя наследница солиста группы Queen проживает в Европе и работает врачом. Она заявила, что раскрыла семейную тайну не ради денег, а лишь для того, чтобы люди знали правду.
Женщина рассказала, что прямо перед смертью Меркьюри передал ей 17 томов личных дневников, которые она всё время держала в секрете. Теперь все материалы она передала Лесли-Энн Джонс, которая пишет биографию артиста, отмечает Telegram-канал издания StarHit.
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Женщина рассказала, что прямо перед смертью Меркьюри передал ей 17 томов личных дневников, которые она всё время держала в секрете. Теперь все материалы она передала Лесли-Энн Джонс, которая пишет биографию артиста, отмечает Telegram-канал издания StarHit.
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Анастасия Чинкова