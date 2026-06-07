Диана Пожарская и Иван Янковский во второй раз стали родителями
У Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын
Диана Пожарская и Иван Янковский поделились в соцсетях радостной новостью — в их семье произошло пополнение. У супругов родился второй ребенок. Мальчика назвали Давидом.
Для пары это уже второй общий ребенок. Первенец супругов появился на свет 26 июня 2021 года и получил имя Олег — в честь легендарного дедушки актера, Олега Янковского.
Спустя несколько месяцев после рождения сына стало известно, что Диана Пожарская и Иван Янковский официально оформили отношения. Теперь звездная семья стала еще больше.
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