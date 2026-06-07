Регина Тодоренко рассказала о сложностях воспитания детей в звездной семье
Тодоренко призналась, что с детства готовит своих сыновей к повышенному вниманию
Регина Тодоренко поделилась размышлениями о том, каково расти детям известных родителей. По словам артистки, её сыновья уже понимают, что живут в публичной семье, а потому сталкиваются с особыми требованиями и вниманием со стороны окружающих. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая отметила, что вместе с мужем, Влад Топалов, старается объяснять детям особенности такой жизни.
«Деткам популярных родителей нелегко. Они как будто постоянно под прицелом. И кто виноват, если что? Миша Топалов!» — рассказала Регина.По словам телеведущей, дети с ранних лет учатся понимать границы публичности и правильно реагировать на внимание окружающих.
Тодоренко уверена, что главное для детей — оставаться воспитанными и не считать себя особенными только из-за известности родителей.