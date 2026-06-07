Регина Тодоренко рассказала о сложностях воспитания детей в звездной семье

07 июня 2026, 20:00

Тодоренко призналась, что с детства готовит своих сыновей к повышенному вниманию

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась размышлениями о том, каково расти детям известных родителей. По словам артистки, её сыновья уже понимают, что живут в публичной семье, а потому сталкиваются с особыми требованиями и вниманием со стороны окружающих. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Телеведущая отметила, что вместе с мужем, Влад Топалов, старается объяснять детям особенности такой жизни.





«Деткам популярных родителей нелегко. Они как будто постоянно под прицелом. И кто виноват, если что? Миша Топалов!» — рассказала Регина.