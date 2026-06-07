Солистка «Моя Мишель» едва не упала на сцене после победы на премии

07 июня 2026, 19:23

Татьяна Ткачук призналась, что от волнения потеряла серёжку во время награждения

Татьяна Ткачук (Фото: Instagram* / @mymichelle.band)

Татьяна Ткачук призналась, что победа в номинации «Лучший альбом» на премии МУЗ-ТВ 2026 стала для неё полной неожиданностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Из-за сильного волнения певица настолько растерялась, что едва не оказалась в неловкой ситуации прямо на сцене. По словам артистки, эмоции захлестнули её в момент получения первой в карьере музыкальной награды.





«Я настолько растерялась, что чуть не упала с лестницы, и у меня упала серёжка прямо на сцене», — рассказала Татьяна.