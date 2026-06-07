Солистка «Моя Мишель» едва не упала на сцене после победы на премии
Татьяна Ткачук призналась, что от волнения потеряла серёжку во время награждения
Татьяна Ткачук призналась, что победа в номинации «Лучший альбом» на премии МУЗ-ТВ 2026 стала для неё полной неожиданностью. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Из-за сильного волнения певица настолько растерялась, что едва не оказалась в неловкой ситуации прямо на сцене. По словам артистки, эмоции захлестнули её в момент получения первой в карьере музыкальной награды.
«Я настолько растерялась, что чуть не упала с лестницы, и у меня упала серёжка прямо на сцене», — рассказала Татьяна.После победы исполнительницу поздравила ANNA ASTI. Как оказалось, Ткачук давно мечтает о творческом сотрудничестве с коллегой и даже уже подготовила для неё песню.
Однако на самой церемонии певица так и не решилась заговорить об этом — слишком сильным оказалось волнение. Впрочем, Татьяна уверена, что возможность предложить свою работу ANNA ASTI ещё обязательно появится.