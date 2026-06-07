Настя Ивлеева поставила нейросеть в тупик необычным словом

07 июня 2026, 19:34

Настя Ивлеева не смогла добиться понимания от искусственного интеллекта

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева рассказала подписчикам о забавной ситуации, которая произошла с ней в выходной день. По словам блогера, она попросила принести ей «пульвелизатор», однако окружающие не поняли, что именно она имеет в виду.