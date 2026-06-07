Достижения.рф

Настя Ивлеева поставила нейросеть в тупик необычным словом

Настя Ивлеева не смогла добиться понимания от искусственного интеллекта
Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева рассказала подписчикам о забавной ситуации, которая произошла с ней в выходной день. По словам блогера, она попросила принести ей «пульвелизатор», однако окружающие не поняли, что именно она имеет в виду.



Решив проверить себя, Ивлеева обратилась за помощью к искусственному интеллекту, но и современные технологии не смогли сразу разобраться в её запросе.

Как оказалось, телеведущая использовала слово «пульвелизатор» вместо привычного многим «пульверизатор». Именно из-за этого и возникло недопонимание.

Своей историей Настя Ивлеева поделилась с юмором, отметив, что даже нейросеть не смогла быстро помочь ей разобраться в ситуации.

Теперь у подписчиков появился новый повод для споров: кто-то давно знает о существовании слова «пульвелизатор», а кто-то всю жизнь пользуется исключительно «пульверизатором».

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
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