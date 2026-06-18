Сергей Лазарев объяснил, почему часто выкладывает посты со своими детьми

18 июня 2026, 03:53

Сергей Лазарев заявил, что часто выкладывает посты с детьми из чувства гордости

Сергей Лазарев с детьми (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев рассказал, что теперь чаще делится в социальных сетях моментами из жизни своих детей Никиты и Анны. Причину артист назвал в беседе с РИА Новости.





По его словам, он долго старался оградить ребят от публичного внимания. Однако со временем это стало практически невозможно.



«Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками», — пояснил Лазарев.