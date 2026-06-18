Сергей Лазарев объяснил, почему часто выкладывает посты со своими детьми
Сергей Лазарев заявил, что часто выкладывает посты с детьми из чувства гордости
Певец Сергей Лазарев рассказал, что теперь чаще делится в социальных сетях моментами из жизни своих детей Никиты и Анны. Причину артист назвал в беседе с РИА Новости.
По его словам, он долго старался оградить ребят от публичного внимания. Однако со временем это стало практически невозможно.
«Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками», — пояснил Лазарев.
Музыкант добавил, что его сын и дочь пока спокойно относятся к своей медийности и не испытывают из‑за этого дискомфорта. Вместе они учатся правильно реагировать на внимание прессы. Артист считает важным с детства выработать у наследников «иммунитет» к публичности, ведь интерес СМИ к ним сохранится и во взрослом возрасте.
Никита и Анна активно занимаются творчеством. Они посещают занятия в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес», осваивают музыкальные навыки и уже выступают на сцене.