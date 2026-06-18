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Сергей Лазарев объяснил, почему часто выкладывает посты со своими детьми

Сергей Лазарев заявил, что часто выкладывает посты с детьми из чувства гордости
Сергей Лазарев с детьми (Фото: Telegram @lazarev_official)

Певец Сергей Лазарев рассказал, что теперь чаще делится в социальных сетях моментами из жизни своих детей Никиты и Анны. Причину артист назвал в беседе с РИА Новости.



По его словам, он долго старался оградить ребят от публичного внимания. Однако со временем это стало практически невозможно.

«Аня и Никита стали чаще появляться в моих соцсетях, потому что я, как и любой родитель, очень горжусь своими детьми и их достижениями, рад делиться этим с моими поклонниками», — пояснил Лазарев.

Музыкант добавил, что его сын и дочь пока спокойно относятся к своей медийности и не испытывают из‑за этого дискомфорта. Вместе они учатся правильно реагировать на внимание прессы. Артист считает важным с детства выработать у наследников «иммунитет» к публичности, ведь интерес СМИ к ним сохранится и во взрослом возрасте.

Никита и Анна активно занимаются творчеством. Они посещают занятия в танцевальной студии Аллы Духовой «Тодес», осваивают музыкальные навыки и уже выступают на сцене.
Александр Огарёв

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