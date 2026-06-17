Назвали возможное отягчающее обстоятельство в деле Шурыгиной

17 июня 2026, 22:58

Юрист Багатурия: доступ малолетних к размещенному контенту отягчит дело

Диана Шурыгина (Фото: Кадр из программы «Пусть говорят»)

В случае, если следствие подтвердит факт доступа несовершеннолетних к публикациям блогера Дианы Шурыгиной, это могут признать отягчающим обстоятельством по её уголовному делу. Такую позицию в беседе с РИА Новости озвучил адвокат Вадим Багатурия.