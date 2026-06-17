Назвали возможное отягчающее обстоятельство в деле Шурыгиной
В случае, если следствие подтвердит факт доступа несовершеннолетних к публикациям блогера Дианы Шурыгиной, это могут признать отягчающим обстоятельством по её уголовному делу. Такую позицию в беседе с РИА Новости озвучил адвокат Вадим Багатурия.
Напомним, что в отношении Шурыгиной уже возбудили уголовное производство. Как ранее сообщили источники в правоохранительных органах, поводом послужила публикация материалов интимного характера (фото и видео) в одном из Telegram-каналов, который, по данным следователей, контролировался блогером.
По словам защитника, инкриминируемое деяние относится к категории тяжких, поскольку совершено с использованием интернета, а извлечённый доход превысил 50 тысяч рублей. Багатурия уточнил, что максимальное наказание по указанной статье предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Адвокат также отметил, что вероятность экстрадиции Шурыгиной была бы крайне низкой, если бы она находилась за пределами России, в стране, где подобные действия не запрещены законом. Однако блогершу задержали в Москве.
В настоящий момент Шурыгиной предъявили обвинение по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершённом группой лиц с применением интернет-ресурсов. Суд избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июля.
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