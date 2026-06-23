Молодые девушки и падение с лестницы. Как Дмитрий Дибров оказался в больнице после ночи с Хакамадой, реакция бывшей жены
Дмитрий Дибров госпитализирован после бытового инцидента на лестнице. Вечером телеведущий возвращался из московского клуба с двумя девушками, чтобы продолжить общение дома. Однако, спускаясь по ступеням, поскользнулся и упал. Что на самом деле произошло возле клуба и причем здесь Ирина Хакамада, расскажет «Радио 1».
Что на самом деле привело Дмитрия Диброва на больничную койку?По данным Telegram-канала Mash, Дмитрий Дибров оказался в больнице после ночной вечеринки в московском клубе. Телеведущий отдыхал под диджей-сеты Ирины Хакамады, но только танцами звезда шоу «Кто хочет стать миллионером?» не ограничился.
Там селебрити познакомился с девушкой и пригласил новую знакомую на свою рублёвскую виллу, чтобы обсудить роман Достоевского «Братья Карамазовы». Спутница пришла не одна, поэтому журналист позвал с собой и её приятельницу.
Что крикнул Дибров перед падением с лестницыОднако до загородного дома компания так и не доехала. Спускаясь по лестнице, эксперт-интеллектуал потерял из виду вторую гостью. Обернувшись, Дмитрий вскрикнул: «Где ребёнок?». В этот момент мужчина поскользнулся и упал. Охрана сразу вызвала скорую, и продюсера госпитализировали в Боткинскую больницу.
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У него диагностировали сотрясение мозга, а также переломы носа и руки. По данным издания «Подъём», помощник шоумена Пётр Иванушко подтвердил, что артист находится в больнице.
«Да, всё верно. Дмитрий случайно поскользнулся и упал. В данный момент он в больнице, но состояние здоровья стабилизировано», — сказал представитель.Но даже в таком состоянии ведущий «Кто хочет стать миллионером?» написал новой знакомой и поблагодарил за вечер, отметив невероятную женскую энергию девушки.
Что сказала Полина ДиброваБывшая жена режиссёра Полина также прокомментировала ситуацию.
«Я находилась в это время в долгом перелёте с "Диброва club", поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой. В данный момент он находится в больнице, под наблюдением профессионалов. Всё будет хорошо!» — заверила Полина Диброва в беседе с «Super».