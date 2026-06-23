Молодые девушки и падение с лестницы. Как Дмитрий Дибров оказался в больнице после ночи с Хакамадой, реакция бывшей жены

23 июня 2026, 18:04

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дмитрий Дибров госпитализирован после бытового инцидента на лестнице. Вечером телеведущий возвращался из московского клуба с двумя девушками, чтобы продолжить общение дома. Однако, спускаясь по ступеням, поскользнулся и упал. Что на самом деле произошло возле клуба и причем здесь Ирина Хакамада, расскажет «Радио 1».





Содержание Что на самом деле привело Дмитрия Диброва на больничную койку? Что крикнул Дибров перед падением с лестницы Что сказала Полина Диброва

Что на самом деле привело Дмитрия Диброва на больничную койку?



Ирина Хакамада (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Что крикнул Дибров перед падением с лестницы

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«Да, всё верно. Дмитрий случайно поскользнулся и упал. В данный момент он в больнице, но состояние здоровья стабилизировано», — сказал представитель.

Что сказала Полина Диброва

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я находилась в это время в долгом перелёте с "Диброва club", поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой. В данный момент он находится в больнице, под наблюдением профессионалов. Всё будет хорошо!» — заверила Полина Диброва в беседе с «Super».