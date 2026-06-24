Продюсер объяснил поход Диброва в ночной клуб реакцией на рождение ребёнка у Петросяна
Недавно телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после того, как неудачно упал во время московской вечеринки. Продюсер Леонид Дзюник заявил, что визит звезды в ночной клуб был связан с рождением ребёнка у юмориста Евгения Петросяна.
Напомним, что инцидент произошёл 21 июня в клубе Zorka на улице Косыгина. Шоумена, который сломал себе нос и получил травму головы, оперативно доставили в Боткинскую больницу. Долго там оставаться Дибров не стал, покинув учреждение с двумя новыми знакомыми, которых встретил в клубе.
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По словам Дзюника, телеведущий отправился на вечеринку, желая доказать себе и окружающим, что он ещё способен на активную светскую жизнь. Продюсер назвал этот поход своего рода ответной реакцией на новость о том, что 78-летний Петросян стал отцом.
«Порох в пороховницах у него (Диброва) еще есть. Там правда сыпется уже, и пороховницы-то все уже, так сказать, потрескались и с дырками, но ничего, порох еще сыпется», — заявил «Абзацу» Дзюник.Ранее Дибров поделился своим взглядом на то, почему некоторые мужчины выбирают партнёрш значительно младше себя. Он не думает, что причина обязательно связана с внешностью или романтическим интересом.