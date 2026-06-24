Продюсер объяснил поход Диброва в ночной клуб реакцией на рождение ребёнка у Петросяна

24 июня 2026, 01:45

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Недавно телеведущий Дмитрий Дибров попал в больницу после того, как неудачно упал во время московской вечеринки. Продюсер Леонид Дзюник заявил, что визит звезды в ночной клуб был связан с рождением ребёнка у юмориста Евгения Петросяна.





Напомним, что инцидент произошёл 21 июня в клубе Zorka на улице Косыгина. Шоумена, который сломал себе нос и получил травму головы, оперативно доставили в Боткинскую больницу. Долго там оставаться Дибров не стал, покинув учреждение с двумя новыми знакомыми, которых встретил в клубе.





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«Порох в пороховницах у него (Диброва) еще есть. Там правда сыпется уже, и пороховницы-то все уже, так сказать, потрескались и с дырками, но ничего, порох еще сыпется», — заявил «Абзацу» Дзюник.