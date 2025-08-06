Дибров намеривается отсудить роскошную виллу и забрать детей после развода с Полиной
Телеведущий Дмитрий Дибров планирует оставить свою супругу Полину Наградову без имущества в ходе развода. Он собирается через суд добиться полной собственности на роскошную виллу на Рублёвке, стоимость которой составляет почти 800 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Shot».
Дибров утверждает, что трёхэтажный особняк, построенный более десяти лет назад, был создан им с большим вниманием и усилиями. Шоумен подчеркивает, что именно он принимал активное участие в строительстве и оформлении дома, хотя Полина выбирала локацию. Внутри виллы располагаются спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон и другие удобства.
Помимо этого, телеведущий намерен забрать троих сыновей от брака с Полиной, старшему из которых уже 15 лет. Интересы Диброва в суде будет представлять известный адвокат Александр Добровинский.
29 июля издание kp.ru сообщило, что Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной спустя 16 лет брака. Позднее СМИ раскрыли, что жена Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. У семьи любовника Дибровой шестеро детей, последний из которых родился год назад.
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