Дибров намеривается отсудить роскошную виллу и забрать детей после развода с Полиной

06 августа 2025, 08:14

Дибров хочет оставить без всего свою супругу Полину, с которой разводится

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Дмитрий Дибров планирует оставить свою супругу Полину Наградову без имущества в ходе развода. Он собирается через суд добиться полной собственности на роскошную виллу на Рублёвке, стоимость которой составляет почти 800 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «‎Shot».