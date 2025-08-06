Умерла актриса из популярного сериала «Ходячие мертвецы»
Актриса Келли Мак из сериала «Ходячие мертвецы» скончалась в возрасте 33 лет
В возрасте 33 лет скончалась американская актриса Келли Мак, сыгравшая в популярном постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы». Информацию о кончине Келли опубликовали в личном блоге артистки, пост был написан от лица её сестры.
Уточняется, что актриса мирно ушла из жизни в субботу вечером, рядом находились ее любящие мама и тетя. По данным издания Hollywood Reporter, причиной смерти молодой актрисы стала глиома центральной нервной системы.
«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли. Ее яркий и теплый свет отправился в мир иной, куда нам всем суждено однажды попасть. (...) Я, как ее сестра, хочу, чтобы вы все знали, какой храброй она была. Я чертовски горжусь ею», — говорится в памятном сообщении.В известном телесериале Мак исполнила роль Аделины (Адди). Ее персонаж появился в девятом сезоне «Мертвецов».
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