Умерла актриса из популярного сериала «Ходячие мертвецы»

06 августа 2025, 03:56

Актриса Келли Мак из сериала «Ходячие мертвецы» скончалась в возрасте 33 лет

Келли Мак (Фото: Instagram* @itskelleymack)

В возрасте 33 лет скончалась американская актриса Келли Мак, сыгравшая в популярном постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы». Информацию о кончине Келли опубликовали в личном блоге артистки, пост был написан от лица её сестры.





Уточняется, что актриса мирно ушла из жизни в субботу вечером, рядом находились ее любящие мама и тетя. По данным издания Hollywood Reporter, причиной смерти молодой актрисы стала глиома центральной нервной системы.





«С неизгладимой грустью сообщаем о кончине нашей дорогой Келли. Ее яркий и теплый свет отправился в мир иной, куда нам всем суждено однажды попасть. (...) Я, как ее сестра, хочу, чтобы вы все знали, какой храброй она была. Я чертовски горжусь ею», — говорится в памятном сообщении.