Солистка группы «Комбинация» Иванова объяснила интерес молодежи к музыке 90-х

06 августа 2025, 07:38

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Солистка известной российской музыкальной группы «Комбинация» Татьяна Иванова поделилась своим мнением о возросшем интересе молодого поколения к хитам 90-х годов. В интервью ТАСС певица отметила, что на ее концертах все чаще можно увидеть подростков и молодежь, что свидетельствует о возвращении популярности музыки того времени.





Иванова считает, что ключевым фактором, способствующим этому интересу, является наличие запоминающихся мелодий в песнях 90-х.





«Я наблюдаю парадокс: зритель молодеет. Мне кажется, что интерес к хитам 90-х обусловлен тем, что молодые люди услышали, что в песне могут быть не только текст и ритм, но и мелодии, которые запоминаются», — рассказала она.

«Наша «шайка-лейка» артистов того времени опубликовала такие хиты, которые все до сих пор напевают. В этих песнях была мелодия и мотив, который поднимал настроение и врезался в память», — добавила Татьяна Иванова.