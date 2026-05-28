Ида Галич о последствиях передозировки: «Умираю»
Ида Галич рассказала о своем состоянии после передозировки препаратом от мигрени
Телеведущая Ида Галич неправильно рассчитала дозировку нового спрея от головной боли, что привело к последствиям. Об этом она рассказала в своем Телеграм-канале.
Знаменитость признается, что не разобралась в инструкции к препарату и «чуть‑чуть передознулась». Из‑за плохого самочувствия ей было крайне сложно собраться с силами и продолжать трудовую деятельность.
«Умираю. Еле смогла собраться на работу», — написала Галич.Ранее звезда поделилась радостной новостью со сцены музыкальной премии, общаясь со своим соведущим Иосифом Пригожиным. Как оказалось, Ида Галич выходит замуж за своего возлюбленного Олега Ледвича уже этим летом.