Дибров оценил шансы Вали Карнавал в «Достояние Республики»

02 июня 2025, 14:48

Дибров о Карнавал: Почему бы не дать шанс?

Валя Карнавал ( Фото Telegram @karnava1l )

Популярная музыкальная программа «Достояние Республики» возвращается на экраны, и теперь ее будут вести Валдис Пельш и блогер Валя Карнавал. Телеведущий Дмитрий Дибров, который уже работал с Карнавал, поделился своим мнением о перспективах молодой звезды в новом амплуа.





Он уверен, что у девушки есть все шансы на успех:





«Лично я считаю правильным через искусство объединять людей. И, как мне кажется, у Вали может получиться все», — заявил Дибров в интервью Общественная Служба Новостей.



«Почему бы не дать шанс? Я только могу поддержать ее и пожелать удачи», — сказал телеведущий.