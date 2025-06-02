Дибров оценил шансы Вали Карнавал в «Достояние Республики»
Дибров о Карнавал: Почему бы не дать шанс?
Популярная музыкальная программа «Достояние Республики» возвращается на экраны, и теперь ее будут вести Валдис Пельш и блогер Валя Карнавал. Телеведущий Дмитрий Дибров, который уже работал с Карнавал, поделился своим мнением о перспективах молодой звезды в новом амплуа.
Он уверен, что у девушки есть все шансы на успех:
«Лично я считаю правильным через искусство объединять людей. И, как мне кажется, у Вали может получиться все», — заявил Дибров в интервью Общественная Служба Новостей.Журналист напомнил, что ранее соведущим Валдиса Пельша был легендарный Юрий Николаев. Приглашение Карнавал, по мнению Диброва, связано с желанием охватить и молодое поколение зрителей.
«Почему бы не дать шанс? Я только могу поддержать ее и пожелать удачи», — сказал телеведущий.