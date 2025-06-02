Звезда «Глухаря» Мария Болтнева показала редкое фото 13-летних сыновей-тройняшек

02 июня 2025, 14:55

Актриса Мария Болтнева опубликовала фото с сыновьями

Мария Болтнева (Фото: Инстаграм* @boltushka_mary)

Звезда криминального сериала «Глухарь» Мария Болтнева в честь дня защиты детей поделилась редкой фотографией со своими детьми-тройняшками.





На снимке 41-летняя артистка позировала на футбольном поле с сыновьями-спортсменами: Тимофеем, Андреем и Платоном. Мальчики появились на свет в ноябре 2011 года, и этой осенью им исполнится по 14 лет.



Болтнева отметила, что сняться сразу с тремя сыновьями ей было трудно, и пошутила, что ради этого ей даже пришлось пойти на хитрость.



Мария Болтнева с сыновьями (Фото: Инстаграм* @boltushka_mary)





«Чтобы сделать эту вдохновенную фотографию, мне пришлось подкупить их большими чипсами. С днем защиты наших детей!» — призналась звезда «Глухаря» в личном блоге.