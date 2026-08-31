Баста вступился за Ваню Дмитриенко после критики успешного сольника в «Лужниках»

31 августа 2026, 00:55

Баста/Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) посоветовал певцу Ване Дмитриенко не обращать внимания на критиков, считающих его успех в «Лужниках» преждевременным. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).





Напомним, что этим летом Дмитриенко стал самым молодым артистом, выступившим с сольным концертом на главной спортивной арене страны. Достижение официально зафиксировали в Книге рекордов России. Продюсер Павел Рудченко даже сравнил успех певца с ситуацией Юрия Шатунова из «Ласкового мая», поскольку оба артиста показали рекордные сборы в юном возрасте.



Однако некоторые считают, что Дмитриенко пока рано выступать на больших аренах. Баста, комментируя критику, заявил, что недоброжелатели просто завидуют молодому певцу. Ранее он уже подчеркивал, что радуется за любого музыканта, который собирает большие площадки и посвящает себя творчеству.



«Профессиональные промоутеры — это те люди, которые существуют благодаря артистам, как и музыкальные критики, и журналисты. Артистов надо беречь. Мы со всеми своими достижениями, промахами и провалами создаём для вас работу», — напомнил рэпер.