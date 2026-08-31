Певица Кеша показала откровенные снимки для бренда нижнего белья Adore Me
Американская певица Кеша устроила откровенную фотосессию для бренда нижнего белья Adore Me и поделилась кадрами с поклонниками в своём Instagram*.
Знаменитость назвала себя «свободной женщиной» и уточнила, что рада представить фанатам новую коллекцию нижнего белья. По ее словам, у этих комплектов одна цель — помочь каждой женщине почувствовать себя уверенно и комфортно при взгляде на свое тело.
В подборке свежих фото 39-летняя звезда предстала перед камерой без штанов: она надела короткую облегающую футболку и красные кружевные трусы с подвязками для чулок. Образ дополнили бордовые босоножки на шпильках и чёрные солнцезащитные очки.
Ранее «Радио 1» передавало, что певица Тейлор Свифт перевела 50 тысяч долларов (свыше четырех миллионов рублей) женщине из Род-Айленда, которая серьезно пострадала в дорожной аварии. Американка могла избежать травм, однако рискнула жизнью, чтобы спасти незнакомых подростков.
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