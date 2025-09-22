Дибров прокомментировал ДТП со своим автомобилем
Телеведущий Дибров опроверг свою причастность к ДТП с его автомобилем
Известный российский шоумен Дмитрий Дибров опроверг свою причастность к недавнему ДТП, в котором, по сообщениям СМИ, участвовала машина с его госномером.
В интервью с «Пятым каналом» телеведущий заявил, что на момент происшествия находился в студии телецентра «Останкино».
«Я находился в это время в 4-ой студии "Останкино", где мы в своё время с Владом Листьевым делали программу "Взгляд". Я не попадал в ДТП», – подчеркнул Дибров.Телеведущий добавил, что у него всё хорошо и он не пострадал.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что автомобиль с регистрационным номером, принадлежащим Дмитрию Диброву, якобы попал в аварию.