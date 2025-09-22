Дибров прокомментировал ДТП со своим автомобилем

22 сентября 2025, 17:38

Телеведущий Дибров опроверг свою причастность к ДТП с его автомобилем

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Известный российский шоумен Дмитрий Дибров опроверг свою причастность к недавнему ДТП, в котором, по сообщениям СМИ, участвовала машина с его госномером.





В интервью с «Пятым каналом» телеведущий заявил, что на момент происшествия находился в студии телецентра «Останкино».





«Я находился в это время в 4-ой студии "Останкино", где мы в своё время с Владом Листьевым делали программу "Взгляд". Я не попадал в ДТП», – подчеркнул Дибров.