Дибров прокомментировал ДТП со своим автомобилем

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Известный российский шоумен Дмитрий Дибров опроверг свою причастность к недавнему ДТП, в котором, по сообщениям СМИ, участвовала машина с его госномером.



В интервью с «Пятым каналом» телеведущий заявил, что на момент происшествия находился в студии телецентра «Останкино».

«Я находился в это время в 4-ой студии "Останкино", где мы в своё время с Владом Листьевым делали программу "Взгляд". Я не попадал в ДТП», – подчеркнул Дибров.
Телеведущий добавил, что у него всё хорошо и он не пострадал.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что автомобиль с регистрационным номером, принадлежащим Дмитрию Диброву, якобы попал в аварию.
Анастасия Чинкова

