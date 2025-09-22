«Хочу, чтобы Лена перестала винить меня»: Полина Диброва заявила, что не причастна к разводу Романа Товстика

22 сентября 2025, 13:18

Полина Диброва заявила, что не причастна к разводу Романа и Елены Товстик

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Полина Диброва в интервью Андрею Малахову заявила, что сопереживает Елене Товстик, но не имеет никакого отношения к ее расставанию с Романом. по ее словам, это решение бизнесмен принял еще несколько лет назад.





Также экс-жена ведущего «Кто хочет стать миллионером» пожелала Елене найти силы адекватно воспринять ситуацию и перестать винить ее и окружающих. Она добавила, что женщина должна быть сильной ради своих детей и двигаться дальше.

«Я чувствую ее боль и прекрасно понимаю. Мне очень жаль, что ребята не смогли сохранить брак, но я никак не отношусь к их разводу», – сказала собеседница телеведущего.