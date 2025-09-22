«Хочу, чтобы Лена перестала винить меня»: Полина Диброва заявила, что не причастна к разводу Романа Товстика
Полина Диброва в интервью Андрею Малахову заявила, что сопереживает Елене Товстик, но не имеет никакого отношения к ее расставанию с Романом. по ее словам, это решение бизнесмен принял еще несколько лет назад.
Также экс-жена ведущего «Кто хочет стать миллионером» пожелала Елене найти силы адекватно воспринять ситуацию и перестать винить ее и окружающих. Она добавила, что женщина должна быть сильной ради своих детей и двигаться дальше.
«Я чувствую ее боль и прекрасно понимаю. Мне очень жаль, что ребята не смогли сохранить брак, но я никак не отношусь к их разводу», – сказала собеседница телеведущего.Напомним, Дмитрий Дибров развелся с женой Полиной, когда она изменила ему с миллиардером и другом семьи Романом Товстиком. Последний, в свою очередь, бросил супругу, подарившую ему шестерых детей. Подробнее – в материале «Радио 1».