Дибров рискует попасть в тюрьму после выхода с расстегнутой ширинкой
Юрист Соловьев: Диброву грозит три года колонии за инцидент с ширинкой
Телеведущему Дмитрию Диброву грозит как административное, так и уголовное наказание за инцидент с расстегнутой ширинкой. Об этом заявил юрист Иван Соловьев.
По его словам, которые приводит aif.ru, шоумен может попасть под статью о мелком хулиганстве, которая предполагает штраф от 500 до одной тысячи рублей или арест до 15 суток.
«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — наказание по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — сказал собеседник издания.В то же время он не исключает, что действия Диброва могут расценить как развратные (статья 135 УК). Если же следователи выяснят, что обнаженные гениталии видели лица, не достигшие 16 лет, телеведущий рискует отправиться в колонию на три года.
Напомним, Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая прошла в одной из башен «Москва-Сити». На видео попало, как мужчина, внешне напоминающий телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У него была расстегнута ширинка и видны гениталии.