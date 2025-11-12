Дибров рискует попасть в тюрьму после выхода с расстегнутой ширинкой

12 ноября 2025, 10:25

Юрист Соловьев: Диброву грозит три года колонии за инцидент с ширинкой

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущему Дмитрию Диброву грозит как административное, так и уголовное наказание за инцидент с расстегнутой ширинкой. Об этом заявил юрист Иван Соловьев.





По его словам, которые приводит aif.ru, шоумен может попасть под статью о мелком хулиганстве, которая предполагает штраф от 500 до одной тысячи рублей или арест до 15 суток.

«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — наказание по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — сказал собеседник издания.