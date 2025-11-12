Достижения.рф

Дибров рискует попасть в тюрьму после выхода с расстегнутой ширинкой

Юрист Соловьев: Диброву грозит три года колонии за инцидент с ширинкой
Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Телеведущему Дмитрию Диброву грозит как административное, так и уголовное наказание за инцидент с расстегнутой ширинкой. Об этом заявил юрист Иван Соловьев.



По его словам, которые приводит aif.ru, шоумен может попасть под статью о мелком хулиганстве, которая предполагает штраф от 500 до одной тысячи рублей или арест до 15 суток.

«Самое малое, что может грозить за такой перформанс — наказание по статье 20.1 КоАП, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», — сказал собеседник издания.
В то же время он не исключает, что действия Диброва могут расценить как развратные (статья 135 УК). Если же следователи выяснят, что обнаженные гениталии видели лица, не достигшие 16 лет, телеведущий рискует отправиться в колонию на три года.

Напомним, Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке, которая прошла в одной из башен «Москва-Сити». На видео попало, как мужчина, внешне напоминающий телеведущего, выходил из машины вместе с актрисой Ириной Спиридоновой. У него была расстегнута ширинка и видны гениталии.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0